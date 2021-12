Perché i Core Web Vitals sono così importanti? Scoprilo con il Webinar gratuito

Chi dispone di un sito Web sa benissimo che per cercare di migliorarne le performance bisogna continuamente fare i conti con Google e cercare di soddisfare il più possibile le sue richieste di ottimizzazione. Recentemente sono quindi nati i Core Web Vitals, parametri assolutamente necessari da imparare ad utilizzare per cercare di ottenere il massimo dal proprio sito. Proprio per questo motivo, oggi andremo a vedere, a grandi linee, di cosa si tratta e come poter approfondire il discorso in maniera più specifica e diretta.

Cosa sono i Core Web Vitals

Partiamo subito con una rapida infarinatura. I Core Web Vitals sono dei paramenti utilizzati da Google per cercare di capire il livello di qualità di una qualsiasi pagina Web online. Ciò significa che, più un sito risulta essere leggero e rapido ad avviarsi, più Google tenderà a premiarlo.

L'azienda di Mountain View cerca sempre infatti di proporre le migliori proposte per l'utente, per questo motivo, sviluppando le proprie pagine Web, bisogna sempre pensare prima all'utente finale e non a Google stessa. Soddisfare tutti i parametri richiesti può risultare però più difficile del previsto e per questo motivo, potrebbe essere un'ottima idea quella di affidarsi a professionisti del settore.

Come ottimizzare il proprio sito

SiteGround ha recentemente pubblicato un evento che sicuramente incuriosirà tutti gli utenti interessati all'ottimizzazione dei Core Web Vitals. Si tratta infatti di un Webinar online, completamente gratuito e aperto a tutti. Si terrà mercoledì 15 dicembre a partire dalle ore 19:00. A curare l'evento ci sarà Andrea Cardinali, esperto di Web performance e quindi ottimizzazione delle pagine Web.

I punti chiave dell'evento saranno cinque. Sarà quindi possibile approfondire il concetto di Core Web Vitals e come questi impattano sulla SEO, come valutarne le performance, studiare le tecniche di Black Hat, ottenere risultati sensati nelle PageSpeed e tutte le migliori pratiche per ottimizzare i Core Web Vitals.

Inoltre, al termine dell'evento, lo stesso Andre Cardinali si preoccuperà di rispondere a tutte le domande effettuate in diretta streaming. Per partecipare all'evento basterà soltanto iscriversi tramite questo link e collegarsi alla pagina dedicata mercoledì 15 dicembre a partire dalle ore 19:00.