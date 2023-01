Perché è così importante che il tuo sito Web sia veloce?

Un sito Web veloce è una priorità per qualunque contesto, che si tratti di un piccolo blog personale o di un immenso e-Commerce che fattura migliaia e migliaia di euro al mese.

Non si tratta di estrema pignoleria o di una mania: le velocità di caricamento infatti, hanno risvolti pratici non da poco rispetto al rapporto tra sito e visitatore.

Chi naviga online, nel momento in cui si trova su una piattaforma lenta a caricare, molto probabilmente farà marcia indietro, rivolgendosi direttamente a un competitor.

D’altro canto, Google cerca di premiare i siti più performanti proprio perché permettono di soddisfare meglio gli utenti che utilizzano il motore di ricerca.

Tutti fattori che, per chi cerca visibilità sul Web, spingono all’ottimizzazione dei caricamenti. Alla base di tutto però, vi è un hosting performante: senza solide basi infatti, un sito Web avrà sempre difficoltà rispetto all’enorme competizione presente in rete.

Come rendere il tuo sito Web veloce? Un ottimo hosting è fondamentale

Se adottare un codice pulito, evitare animazioni in flash o Javascript e ottimizzare le immagini utilizzate sono pratiche utili per rendere più “aerodinamico” un sito Web, l’hosting resta una priorità.

Un provider come Hostinger, in questo contesto, offre ampie garanzie. Stiamo infatti parlando di un servizio presente nel settore da quasi 20 anni, un’azienda fondata in Lituania che è ormai uno dei provider più famosi al mondo.

I siti realizzati con Hostinger test alla mano, possono raggiungere velocità di caricamento più che apprezzabili, con tempi di risposta pari a 11 – 274 ms. Stiamo parlando di un ambiente ideale per sviluppare siti in WordPress, il CMS più famoso e apprezzato a livello mondiale.

A ciò si aggiungono sottoscrizioni personalizzate oltre all’assistenza via chat, disponibile 24 ore su 24.

Infine va ricordato come le sottoscrizioni Hostinger siano attualmente in promozione. Si parla, infatti, di sconti che possono raggiungere anche l’81% rispetto al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.