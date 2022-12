Perché è conveniente pagare con Satispay?

Con l’introduzione dell’obbligatorietà dei pagamenti tramite POS, molti consumatori italiani stanno cominciando a considerare meno l’utilizzo del denaro contante a favore di soluzioni di pagamento digitale, come Satispay e altre.

L’argomento pagamenti digitali è in auge ormai da qualche anno, con gli esercenti e i liberi professionisti che hanno giocoforza dovuto rassegnarsi ad accettare sempre e comunque i pagamenti POS per non incorrere in una multa.

Il nuovo governo capitanato da Giorgia Meloni, per andare incontro alle lamentele arrivate da più parti, intende applicare un limite entro il quale non verranno comminate sanzioni pecuniarie a coloro che non accettano pagamenti POS.

Si parla dell’importo di 60 euro, che sta suscitando però qualche critica da parte di chi vede questo limite come un ostacolo ulteriore alla battaglia contro l’evasione fiscale, ma anche dall’UE, che ha già chiesto al governo di rivederlo oppure eliminarlo.

Fatto sta che, limite o meno, tantissimi italiani si sono già muniti di mezzi alternativi al contante, che non sono soltanto carte di credito o debito, ma soluzioni più smart e convenienti.

Satispay: perché conviene?

Non stiamo parlando soltanto di PayPal, ma di Satispay, un’app di mobile payment che si sta diffondendo velocemente tra gli utenti italiani.

La sua creazione si deve a tre imprenditori di Cuneo, i quali hanno ideato un sistema che permette di effettuare alcune operazioni importanti.

Una di queste è la possibilità di inviare o ricevere denaro tramite due dispositivi mobili su cui è installata l’applicazione.

Per usare l’app, è necessario prima scaricarla e poi registrarsi. Il download per i dispositivi Android va fatto in QUESTA PAGINA, mentre per quelli iOS QUI.

Le informazioni che andranno inserire in fase di registrazione sono prettamente personali e finanziarie, come il numero di telefono, l’indirizzo email, la carta di identità, il codice fiscale e l’IBAN del proprio conto corrente.

Fatto questo, si può iniziare a usare l’app. È possibile anche stabilire una cifra massima di accettazione dei pagamenti.

Il passo successivo è la geolocalizzazione dei negozi che accettano pagamenti tramite questa app. Per farlo è necessario accedere alla sezione Negozi.

Queste attività commerciali consentono il cashback, ossia il rimborso di una parte della cifra spesa per un acquisto.

