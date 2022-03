Perché è importante mantenere aggiornato Google Chrome?

Google Chrome è senza dubbio il browser Web più utilizzato al mondo e, in quanto tale, in caso di problemi, milioni di persone potrebbero essere esposte a fughe di dati importanti. Di tanto in tanto infatti, la stessa Google rileva delle falle di sicurezza all’interno del codice, le quali vengono poi ovviamente rimosse tramite degli aggiornamenti software. Nel caso in cui si evitasse di eseguire i suddetti aggiornamenti, gli hacker più esperti potrebbero approfittarne e procedere comunque con l’infezione e il furto di dati. Tuttavia, proteggersi su Chrome non risulta essere la risposta definitiva, poiché gli attacchi potrebbero provenire anche da altri software o dispositivi. Per evitare che ciò accada, vi consigliamo di utilizzare programmi dedicati alla sicurezza del computer, come ad esempio Total Security 2022 di Kaspersky, ora in offerta a soli 31,99 euro sul piano annuale.

Come aggiornare manualmente Google Chrome in pochi semplici passi

Gli aggiornamenti di Google Chrome avvengono generalmente in maniera automatica, tuttavia, può capitare che per un motivo o un altro ciò non accada in maniera tempestiva. Proprio per questo motivo, oggi andremo a vedere in che modo verificare la presenza di aggiornamenti (ed eventualmente eseguirli) sul suddetto browser Web.

Prima di tutto, bisognerà avviare il browser e subito dopo cliccare sull’icona con tre puntini in alto a destra. A questo punto si avvierà il menu a tendina, all’interno del quale bisognerà cliccare sulla voce “Impostazioni”. Ora sarà necessario premere su “Informazioni su Chrome” e attendere il controllo automatico. Nel caso in cui apparisse l’avviso relativo alla presenza di un aggiornamento, basterà cliccare sul pulsante “Aggiorna” per procedere con l’istallazione, in alternativa, la notifica sarà: “Google Chrome è aggiornato”.

Come accennato in precedenza, eseguire gli aggiornamenti su Google Chrome risulta essere un'operazione fondamentale per evitare sempre che utenti malintenzionati sfruttino la presenza dei bug per intrufolarsi all'interno del proprio computer.

