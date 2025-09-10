Perché è fondamentale educare i bambini al denaro digitale

Secondo i migliori esperti di sicurezza informatica, oggigiorno è fondamentale educare i bambini al denaro digitale e farlo il prima possibile. Questo significa aiutare i più piccoli a gestire i soldi in modo responsabile e, soprattutto, sicuro nel mondo digitale. Infatti, l’online è ricco di minacce e pericoli che possono mettere in pericolo i giovanissimi.

Settembre è il mese del back to school, che non è solo libri, compagni e insegnanti nuovi, ma è anche un’occasione per insegnare abitudini sane che accompagneranno i futuri adulti per tutta la vita. “L’educazione finanziaria sta rapidamente diventando una delle più importanti. Tuttavia, poiché il modo in cui i bambini interagiscono con il denaro è cambiato radicalmente, la conoscenza del suo valore deve includere anche l’apprendimento di come proteggersi nel mondo digitale“, spiegano da Kaspersky.

Andrey Sidenko, Lead web content analyst presso Kaspersky, in merito all’importanza di educare i bambini al denaro digitale, ha specificato: “Quando parliamo di alfabetizzazione finanziaria per i bambini, non possiamo limitarci a insegnare loro come gestire il budget o risparmiare. Il loro denaro è già digitale, il che significa che le loro prime decisioni finanziarie avvengono online: nei giochi, nelle app e nei portafogli digitali“.

Come educare i bambini al denaro digitale

Educare i bambini al denaro digitale ha inizio quando si insegna loro a definire precisi limiti di spesa. Gli esperti spiegano che risulta più efficace ragionare in termini di percentuali piuttosto che soffermarsi sul ogni singolo acquisto. Questa è l’occasione per spiegare gli acquisti in-app, le microtransazioni e le commissioni nascoste ai quali prestare attenzione per non prosciugare i soldi.

Poi è utile anche parlare del metodo di pagamento. I bambini devono sapere quanto è fondamentale utilizzare metodi di pagamento sicuri. I ricercatori di Kaspersky spiegano: “Il denaro contante può sembrare una soluzione semplice da adottare per i bambini, ma in realtà presenta evidenti svantaggi: può essere perso, rubato o speso senza lasciare traccia. Un’alternativa più sicura ed educativa è quella di introdurre carte bancarie o portafogli digitali a misura di bambino dotati di soluzioni di parental control integrate“.

Infine, educare i bambini al denaro digitale passa anche dalla protezione dei dispositivi e dei conti bancari e dal controllo regolare degli abbonamenti e degli addebiti diretti. “Senza una consapevolezza sulla sicurezza informatica, questi insegnamenti rimangono incompleti. Aiutare i bambini a riconoscere le truffe, proteggere i loro account e utilizzare strumenti di pagamento sicuri è importante tanto quanto insegnare loro il valore del denaro stesso“, ha concluso Sidenko.