Perché hai bisogno di un antivirus per la tua smart-tv?

Quando pensi alla tua smart TV, probabilmente immagini serate di relax sul divano, popcorn e serie TV senza fine. Ma hai mai pensato che potrebbe avere bisogno di un antivirus? Anche il tuo amato televisore UHD potrebbe essere preda di hacker e virus. Se sei convinto che il tuo solo problema è scegliere cosa guardare su Netflix, devi iniziare a considerarne altri. Le smart TV sono, in sostanza, mini computer collegati a Internet. Proprio come il tuo laptop o smartphone, sono vulnerabili agli attacchi informatici. Un antivirus per la tua smart TV potrebbe salvarti da un sacco di problemi imprevisti. Pensa solo a quanta roba condividi con la tua TV: password, account di streaming, dettagli di pagamento. Non vorrai mica che tutto questo finisca nelle mani sbagliate, vero?

Antivirus per la tua smart TV: non è paranoia

Forse stai pensando: “Sì, ma chi mai vorrebbe hackerare la mia TV?” Dato che le smart TV sono sempre più diffuse, stanno diventando bersagli parecchio ambiti. Se sapessi quanto sia facile entrare nella tua TV non dormiresti la notte. Invece, con un buon antivirus, terrai fuori tutti gli indesiderati.

Norton, ad esempio, offre piani che includono sia antivirus che VPN. Non solo proteggi la tua smart TV da eventuali virus, ma nascondi anche la tua attività online. In questo periodo ci sono anche delle ottime offerte sui pacchetti: Norton 360 Standard, Deluxe o Advanced costano rispettivamente 29,99, 34,99 e 44,99 euro per il primo anno.

L’antivirus Norton include anche la funzione anti-phishing. Quindi, niente più preoccupazioni su quei link sospetti che potrebbero comparire mentre guardi qualcosa in TV. Prevenire è sempre meglio che curare, quindi scegli l’antivirus per la tua smart-tv di Norton.