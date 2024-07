Perché HYPE è la carta prepagata perfetta per i tuoi viaggi all'estero

Organizzare un viaggio all’estero richiede una pianificazione attenta, e uno degli aspetti più critici è la gestione delle finanze. Utilizzare una carta prepagata HYPE può essere la soluzione ideale per affrontare con serenità le sfide economiche durante il viaggio. Ecco perché dovresti considerare di portarla sempre con te.

Conto e carta con IBAN

Con HYPE, avrai un conto corrente completo con IBAN italiano, immediatamente disponibile tramite l’app. Questo ti permette di gestire i tuoi soldi facilmente ovunque ti trovi, senza bisogno di documenti cartacei. La registrazione è completamente online e richiede solo cinque minuti.

Ricariche e prelievi senza commissioni

Una delle maggiori preoccupazioni quando si viaggia all’estero sono le commissioni sui prelievi e le ricariche. Con HYPE, puoi ricaricare la tua carta e prelevare contante senza commissioni in tutto il mondo. Questo rende la gestione del denaro semplice e conveniente, senza costi aggiuntivi.

Spese sempre sotto controllo

L’app HYPE ti consente di consultare i movimenti del tuo conto in tempo reale, impostare obiettivi di risparmio e scambiare denaro con i tuoi contatti istantaneamente. Questo ti permette di avere un controllo completo sulle tue finanze, aiutandoti a gestire meglio il budget del tuo viaggio.

Promo del mese

HYPE offre promozioni esclusive per i nuovi clienti. Aprendo un conto HYPE Next e utilizzando il codice promozionale HYPETV, potrai ottenere un anno di canone mensile a solo 1€ se addebiti il pagamento di una piattaforma di streaming come Netflix, Disney+ o NowTv. In alternativa, con il codice CIAOHYPER, puoi ricevere un bonus fino a 25€ dopo aver speso almeno 50€ con la carta nei primi 30 giorni.

Pagamenti sicuri online e in negozio

Con HYPE, puoi pagare online e nei negozi in totale sicurezza grazie alla carta virtuale disponibile subito in app. Se scegli HYPE Next o Premium, riceverai anche una carta fisica gratuita, utile per prelievi e pagamenti all’estero. Le carte HYPE sono compatibili con Google Pay, Apple Pay e Mastercard, garantendo massima usabilità.

Risparmia facilmente

HYPE ti aiuta a risparmiare per i tuoi obiettivi. Puoi impostare un importo da mettere da parte e una data entro cui raggiungerlo. L’app si occuperà di risparmiare automaticamente per te, rendendo più facile raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

Ottieni un cashback sugli acquisti

Un altro vantaggio di utilizzare HYPE è la possibilità di ricevere un cashback sugli acquisti: effettuando shopping tramite l’app HYPE, otterrai rimborsi previsti per i prodotti e i servizi che acquisti, grazie alla collaborazione con BuyOn.

Tipologie di Conti HYPE

HYPE Base (0€ al mese): Include una carta virtuale per acquisti, prelievi gratuiti fino a 250€ al mese, ricariche senza limiti e cashback fino al 10% sugli acquisti online. HYPE Next (2,90€ al mese): Offre una carta di debito Visa, prelievi e bonifici istantanei gratuiti, possibilità di collegare altri conti bancari e polizze assicurative per acquisti e prelievi. HYPE Premium (9,90€ al mese): Include una carta World Elite Mastercard con servizi esclusivi, pagamenti e prelievi gratuiti in tutto il mondo, assistenza prioritaria e un pacchetto assicurativo completo che include copertura assicurativa per i viaggi.

Servizi aggiuntivi

HYPE offre anche servizi come Credit Boost per ottenere prestiti istantanei fino a 2000€ e collaborazioni con partner selezionati per prestiti personali su misura. Inoltre, l’applicazione supporta Google Pay, Apple Pay e Mastercard per una gestione dei pagamenti facile e sicura.

