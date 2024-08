Perché il conto a canone zero di Crédit Agricole è quello giusto se hai meno di 35 anni

Il conto online a canone zero di Crédit Agricole è la scelta migliore se hai meno di 35 anni, ma non solo. Aprendo adesso il tuo conto online non pagherai il canone per i primi 9 mesi e lo azzeri del tutto se sei under 35 o se accrediti lo stipendio o la pensione. Inoltre, insieme al conto riceverai anche una carta Crédit Agricole Visa e hai il 3,50% annuo lordo sul conto deposito per i vincoli di 6 mesi.

I vantaggi del conto online Crédit Agricole

Il conto online di Crédit Agricole ti offre numerosi vantaggi, tra i quali:

Conto a canone zero per i primi 9 mesi o azzerato se hai meno di 35 anni o accrediti il tuo stipendio o la tua pensione

o o accrediti il tuo stipendio o la tua pensione Una carta di debito Crédit Agricole Visa c ontactless con prelievi attivi in Italia e all’estero

ontactless con prelievi attivi in Italia e all’estero Il 3,50% annuo lordo per i vincoli di 6 mesi se apri un Conto Deposito

se apri un Conto Deposito Fino a 250 euro in buoni regalo Amazon.it invitando i tuoi amici e inserendo il codice promozionale VISA in fase di apertura

Una volta aperto il conto potrai scaricare sul tuo smartphone l’app Crédit Agricole Italia dotata di tante funzionalità ideate per gestire la tua quotidianità finanziare in modo semplice, veloce e innovativo. Puoi effettuare pagamenti, gestire le tue carte, il tuo conto deposito, richiedere una consulenza per un prestito o un mutuo e gestire i tuoi investimenti, anche collegando i conti di altre banche.

Con Crédit Agricole, un istituto ottimo per chi non sa che banca scegliere, avere un conto corrente è un vero affare, specie se hai meno di 35 anni. Scopri adesso tutte le sue caratteristiche e aprilo direttamente online.