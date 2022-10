Perché il dominio .IT è ancora il migliore che puoi acquistare

Sebbene negli ultimi tempi si siano diffuse le più disparate estensioni di dominio, che puntano a coprire diverse tipologie di settori, se hai un’attività italiana che vuoi promuovere sul web, la scelta dal tradizionale .IT resta ancora la migliore.

Scegliendo uno dei piani hosting di Serverplan, realtà italiana operativa nel settore da 20 anni, hai la possibilità di avere il dominio .IT completamente gratis sia per l’attivazione che per tutti i futuri rinnovi. In questo modo potrai sfruttare subito tutti i vantaggi che comporta questo tipo di scelta.

Perché scegliere un dominio .IT nel 2022

La decisione di optare per un dominio .IT non va affatto sottovalutata. Questo perché, dotando il sito web della tua attività con il registro nostrano nato nel 1987, hai innanzitutto la possibilità di rafforzare la presenza della tua attività sulla rete nazionale.

In secondo luogo, ma non per importanza, conferisci valore a livello di brand alla tua impresa, che si inserisce automaticamente in tutte quelle che sono le caratteristiche della tradizionale imprenditoria italiana contraddistinta dall’eccellenza della produzione.

In più, puoi accrescere il tuo target, puntando su un pubblico specifico legato al nostro territorio e dare un’impronta creativa e innovativa al tuo progetto, che parli di “Made in Italy“.

Per registrare un dominio .IT è necessario essere una persona fisica maggiorenne oppure un’organizzazione residente in Italia e in Europa. Aprendolo adesso con Serverplan ricevi incluso nel prezzo di 13,33€ + IVA:

Antivirus e antispam

Gestione DNS

Redirect

Blocco dominio

Registrazione Nameservers

Privacy

In alternativa, puoi averlo completamente gratis se scegli uno dei piani hosting Linux optando per uno dei pacchetti a seconda delle tue esigenze. Dallo “Startup”, la soluzione più venduta, fino a quella più potente e completa, “Enterprise Plus” pensata per avere il top delle performance in ambito aziendale ed ecommerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.