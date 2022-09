Perché il firewall sul PC deve essere sempre attivo?

Il firewall sul PC è un dispositivo di sicurezza della rete. Ma cosa accade quando viene disattivato volutamente o meno? Le barriere protettive che consentono di filtrare e bloccare il traffico in entrata e in uscita vengono meno.

Rappresenta la prima linea di difesa nella sicurezza delle reti, in quanto funge sia da sistema interno che collega i vari computer della rete, sia da sistema esterno che fornisce l’accesso a Internet.

Nonostante Windows possegga il suo firewall, è sempre opportuno installare un antivirus che possegga un firewall potente e capace di supportare quello del sistema operativo. In questo caso, quello offerto da Norton Antivirus Plus è uno dei migliori.

Firewall sul PC: perché Norton?

Quando è attivo, il firewall sul PC gestisce gli indirizzi, controlla i tentativi di accesso e lo scambio di informazioni sulla rete, richiede un accesso speciale quando si installa un nuovo software e mostra la visibilità online anche attraverso gli hotspot.

Inoltre impedisce agli hacker di infiltrarsi e blocca i contenuti attivi dei siti web, come animazioni e video. Naturalmente, affinché un firewall sia in grado di schermare le minacce, deve essere attivo e funzionante.

La soluzione presentata da Norton Antivirus Plus è lo Smart Firewall che, oltre a quanto descritto sopra, è in grado di monitorare la comunicazione tra il computer in cui è installato e altri PC e blocca il traffico non autorizzato.

Naturalmente, l’antivirus Norton non si ferma certo a questo. La sua sicurezza avanzata è capace di proteggere dalle minacce online, sia quelle esistenti che quelle emergenti, e salvaguardare le informazioni personali di natura finanziaria quando si accede online.

Accedendo a questa pagina, si può procedere all’acquisto di Norton Antivirus Plus. Farlo subito significa non soltanto attivare immediatamente il firewall, ma anche approfittare dello sconto del 42% sul prezzo.

