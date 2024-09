Perché il programma RevPoints di Revolut è il miglior alleato per viaggiare

Chi viaggia ogni anno una o due volta all’estero sa bene quali siano le necessità più importanti quando ci si trova lontani dall’Italia. Prima di tutto un conto che funzioni, con carte che siano accettate nelle nazioni in cui ci si reca. È importante poi beneficiare di un conto multi-valuta, grazie al quale è possibile pagare in automatico nella valuta locale del Paese senza commissioni extra.

Al momento uno dei migliori conti multi-valuta disponibili in Italia è Revolut, l’app finanziaria che con la sua semplicità e i suoi molteplici servizi sta rivoluzionando questo settore. Incluso in Revolut vi è anche il programma gratuito RevPoints, che consente di beneficiare di importanti sconti e ricompense nell’ambito del mondo travel.

Conto Revolut: i vantaggi di RevPoints

RevPoints è il programma gratuito incluso in tutti i piani del conto Revolut, che offre fino a un punto per ogni euro speso con la carta sulla base del piano scelto. Punti che poi possono essere convertiti per riscattare miglia aeree e sconti sulla prenotazione di una o più strutture inserite nella sezione Soggiorni.

Entrando più nello specifico riguardo ai voli, per ogni punto convertito si ottiene un miglio. Il discorso si fa ancora più interessante se si elencano le compagnie aeree che hanno stretto una partnership con Revolut: tra queste, ad esempio, si annoverano colossi quali KLM, British Airwarys, Air France e Iberia.

L’apertura di un conto Revolut avviene online in pochi minuti tramite questa pagina. E grazie all’ultima promozione in corso, i nuovi iscritti ricevono una ricompensa pari a 10 euro.