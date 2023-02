Perché è importante che il tuo hosting ti offra un pannello di controllo User-Friendly

Il pannello di controllo è un aspetto che, nel contesto di un hosting, viene troppo spesso sottovalutato.

Stiamo parlando del “dietro le quinte” di un sito Web, di fatto costituendo le fondamenta dello stesso. Attraverso questo è possibile svolgere diverse azioni come installare un nuovo CMS, modificare manualmente i file del sito via FTP e compiere tante altre azioni importanti.

In questo contesto, Hostinger Panel rappresenta una delle migliori soluzioni possibili. Stiamo parlando di una piattaforma ideata e gestita da Hostinger, azienda che da anni si occupa di hosting professionale.

Questa soluzione risulta ancora più intuitiva rispetto al classico cPanel, rendendosi ideale per persone che hanno poca esperienza nell’ambito di sviluppo e gestione di siti Web.

La velocità e la propensione per quanto concerne WordPress, rendono questa soluzioni una delle migliori per chi adotta questo tipo di CMS.

Pannello di controllo User-Friendly? Hostinger Panel è la soluzione ideale

Quando si parla di un provider come Hostinger però, il pannello di controllo è solo uno dei tanti vantaggi che offre.

I piani proposti ai consumatori prevedono diversi vantaggi, come certificati SSL gratuiti inclusi (ormai indispensabili sui siti Web moderni) oltre a tutto ciò che serve per gestire un sito WordPress nel miglior modo possibile.

Ottimo il site builder integrato, che permette di gestire il proprio sito a livello grafico e di struttura senza ulteriori spese. L’integrazione del plugin LiteSpeed Cache poi, consente di ridurre drasticamente i tempi di caricamento delle pagine.

Il tutto è completato da server performanti e protetti rispetto a possibili attacchi informatici, oltre che da un’assistenza disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Tenendo presente degli attuali sconti che, in alcuni casi, possono raggiungere l’81% rispetto al prezzo di listino, Hostinger rappresenta la scelta ideale tanto per i webmaster più esperti tanto per chi è un novizio del settore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.