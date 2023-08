Perché installare una VPN su PC, Xbox e PlayStation conviene?

Se sei un appassionato di videogiochi online, sai bene quanto sia importante avere una connessione veloce, sicura e stabile. Ma sai anche che non sempre è possibile ottenere queste condizioni, a causa di vari fattori che possono influire sulla tua esperienza di gioco. Per esempio, potresti avere problemi di latenza, di accesso a contenuti bloccati nella tua regione, di sicurezza dei tuoi dati o di limitazioni imposte dal tuo provider.

Per fortuna, c’è una soluzione semplice ed efficace per risolvere tutti questi problemi: installare una VPN su PC, Xbox e PlayStation. Una VPN è un servizio che ti permette di creare una connessione sicura e criptata tra il tuo dispositivo e un server remoto. In questo modo, puoi navigare in internet come se fossi in un’altra parte del mondo, nascondendo il tuo indirizzo IP e i tuoi dati personali. Noi ti consigliamo AtlasVPN e non solo per l’incredibile offerta con l’85% di sconto che ti regala tre mesi aggiuntivi gratis.

AtlasVPN: la scelta perfetta da installare su PC, Xbox e PlayStation

Prima di andare a scoprire i vantaggi di AtlasVPN, parliamo di quelli che sono i pregi in generale di usare una VPN per giocare online:

Riduci la latenza e il ping . La latenza è il tempo che impiega un pacchetto di dati a viaggiare tra il tuo dispositivo e il server del gioco. Un valore alto di latenza può causare ritardi, lag e perdita di pacchetti, compromettendo la fluidità e la qualità del gioco. Con una VPN, puoi scegliere il server più vicino al server del gioco, riducendo così la distanza percorsa dai dati e migliorando le prestazioni della connessione.

. La latenza è il tempo che impiega un pacchetto di dati a viaggiare tra il tuo dispositivo e il server del gioco. Un valore alto di latenza può causare ritardi, lag e perdita di pacchetti, compromettendo la fluidità e la qualità del gioco. Con una VPN, puoi scegliere il server più vicino al server del gioco, riducendo così la distanza percorsa dai dati e migliorando le prestazioni della connessione. Accedi a contenuti bloccati o limitati . Alcuni giochi o servizi online possono essere bloccati o limitati nella tua regione, a causa di restrizioni legali, contrattuali o politiche. Con una VPN, puoi cambiare il tuo indirizzo IP e apparire come se fossi in un altro paese, sbloccando così l’accesso a tutti i contenuti che desideri. Puoi anche approfittare di offerte esclusive o sconti disponibili solo in alcune aree geografiche.

. Alcuni giochi o servizi online possono essere bloccati o limitati nella tua regione, a causa di restrizioni legali, contrattuali o politiche. Con una VPN, puoi cambiare il tuo indirizzo IP e apparire come se fossi in un altro paese, sbloccando così l’accesso a tutti i contenuti che desideri. Puoi anche approfittare di offerte esclusive o sconti disponibili solo in alcune aree geografiche. Proteggi la tua sicurezza e la tua privacy. Giocare online espone i tuoi dati personali e sensibili a possibili minacce, come hacker, malware o attacchi DDoS. Con una VPN, puoi criptare i tuoi dati e impedire che qualcuno possa intercettarli o rubarli. Puoi anche evitare che il tuo provider monitori o limiti la tua attività online, garantendoti una maggiore libertà e anonimato.

E adesso ti spieghiamo perché, a questo scopo, dovresti usare AtlasVPN:

Oltre 1000 server premium in tutto il mondo, tra cui server ad altissima sicurezza Privacy Pro e ottimizzati per lo streaming.

in tutto il mondo, tra cui server ad altissima sicurezza Privacy Pro e ottimizzati per lo streaming. Una modalità SafeBrowse , che ti protegge da malware, phishing e altri siti pericolosi.

, che ti protegge da malware, phishing e altri siti pericolosi. Una funzione Data Breach Monitor , che ti avvisa se i tuoi dati personali sono stati esposti online.

, che ti avvisa se i tuoi dati personali sono stati esposti online. Una politica no-logs , che assicura che i tuoi dati non vengano mai registrati o condivisi con terze parti.

, che assicura che i tuoi dati non vengano mai registrati o condivisi con terze parti. Una crittografia AES-256 e i protocolli WireGuard e IPSec/IKEv2, che ti offrono la massima sicurezza e velocità.

e i protocolli WireGuard e IPSec/IKEv2, che ti offrono la massima sicurezza e velocità. Un kill switch, che interrompe la connessione in caso di caduta della VPN, evitando perdite di dati.

Un supporto illimitato a dispositivi, che ti permette di proteggere tutti i tuoi dispositivi con un solo abbonamento.

Inoltre, AtlasVPN ha un’offerta imperdibile per te: se ti abboni ora al piano biennale, avrai l’85% di sconto e 3 mesi aggiuntivi gratis.

Non perdere questa occasione: AtlasVPN è la VPN che fa per te, se vuoi giocare online con prestazioni elevate, sicurezza e libertà. Affrettati ad abbonarti. prima che finisca la promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.