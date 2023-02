Chiedersi perché le PMI dovrebbero scegliere come conto aziendale b-ilty implica mettere in evidenza le motivazioni che stanno dietro a tale scelta.

b-ilty è il conto business di Illimity Bank, illimitato e caratterizzato da diverse funzionalità e vantaggi all’insegna dell’innovazione.

In modo particolare, offre diversi servizi gratuiti, come bonifici, prelievi presso gli ATM appartenenti alla rete Bancomat e pagamenti tramite carta di debito.

In più, l’apertura del conto in questa pagina è piuttosto semplice e rapida, senza quindi la necessità di recarsi presso lo sportello di una filiale.

Ecco perché le PMI dovrebbero scegliere il conto b-ilty

Le PMI dovrebbero scegliere il conto b-ilty anche perché è molto flessibile. Infatti consente di personalizzare sia i limiti di prelievo che di utilizzo della carta di debito in base alle esigenze personali.

Poi si ha l’accesso totale a tanti servizi bancari, come la visualizzazione dei movimenti e la gestione dell’estratto conto tramite l’app proprietaria, da scaricare sul proprio dispositivo mobile iOS o Android.

C’è da puntualizzare anche che con il conto b-ilty non si possono soltanto richiedere le carte di debito ma anche le carte di credito, da usare poi per acquistare qualsiasi cosa sia online che nei negozi fisici e di prelevare denaro contante in tutto il mondo.

Insomma, siamo di fronte a un conto corrente business moderno e versatile, che consente di effettuare diverse operazioni esclusivamente online oppure attraverso l’app.

Si possono effettuare pagamenti online e via app verso esercenti che accettano le carte di credito e verso altri conti corrente e inviare e ricevere bonifici sia in Italia che all’estero.

Inoltre, con il conto è possibile pagare gli F24, effettuare pagamenti MAV e gestire tutti gli obblighi fiscali.

Quelle sopra elencate sono soltanto una parte delle operazioni consentite col conto b-ilty, poiché se ne possono fare tante altre sia online che tramite l’applicazione.

