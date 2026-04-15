Perché ogni anno la Terra diventa sempre più luminosa di notte

Grazie a osservazioni satellitari regolari e costanti, un recente studio ha rivelato che la Terra diventa sempre più luminosa di notte. L’aumento registrato è di circa il 2% ogni anno, indicando un cambiamento dai modi inaspettati. La ricerca ha anche evidenziato come alcune aree si illuminano rapidamente mentre altre si oscurano, con una luminosità che varia da regione a regione.

Il ricercatore Christopher Kyba, autore dello studio, ha spiegato: “Sebbene a livello mondiale si sia registrato un aumento complessivo del 16%, ciò non significa che l’illuminazione stia aumentando ovunque. Nelle aree in cui l’illuminazione è aumentata, abbiamo riscontrato un incremento delle emissioni globali del 34%. Questo aumento è stato compensato da una diminuzione del 18% delle emissioni in altre aree“.

L’espansione urbana è una delle ragioni per cui la Terra diventa sempre più luminosa di notte. Per questo l’incremento luminoso si registra laddove le emissioni sono più alte. In questo caso, al primo posto troviamo Cina e India. Di contro, in Paesi industrializzati le emissioni misurate sono diminuite per l’adozione di illuminazioni a LED e politiche che hanno l’obiettivo di ridurre l’inquinamento luminoso.

La Terra è sempre più luminosa di notte, ma la guerra ha cambiato le abitudini

L’Ucraina, dopo l’invasione Russa, ha registrato un forte calo dell’illuminazione pubblica. Lo stesso sta succedendo in Iran. La Francia non si trova in guerra, tuttavia fa parte di quei Paesi protagonisti di una diminuzione significativa. Nel suo caso si parla del 33% in meno a seguito dello spegnimento dei lampioni pubblici dopo la mezzanotte. Tuttavia, la Terra è il 2% più luminosa ogni anno di notte.

“In Germania, le emissioni luminose sono rimaste pressoché costanti nel complesso, nonostante le variazioni locali, mentre le emissioni luminose sono aumentate dell’8,9% nelle regioni tedesche con maggiore luminosità, sono diminuite del 9,2% nelle aree con minore luminosità“, continua Kyba.

L’illuminazione artificiale è una delle principali fonti di consumo di elettricità durante la notte e l’inquinamento luminoso danneggia gli ecosistemi. È quindi importante capire come entrambi questi fenomeni stiano cambiando.

Questo studio rappresenta un traguardo importante per la ricerca in merito alla luminosità della Terra. Lo stesso Kyba ha precisato: “Fino ad ora, non era stata condotta alcuna analisi globale utilizzando i dati notturni ad alta risoluzione. Mentre Stati Uniti e Cina dispongono entrambi di numerosi satelliti per l’osservazione della luce notturna, al momento non esiste alcun satellite europeo progettato per questo scopo“.