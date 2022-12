Perché passare a Tim casa in questo mese di dicembre conviene?

Ci sono diversi motivi per passare a Tim casa in questo mese di dicembre. Le tariffe, sia per il fisso che per la linea mobile, per i nuovi clienti Tim diventano ancora più convenienti se hanno un ISEE inferiore a 20.000 euro.

Perché? Possono acquistare un computer in abbinamento alla fibra. I profili tariffari di Tim per la fibra ottica sono tre: Premium base, WiFi Power Smart e WiFi Power All Inclusive.

Passare a Tim casa scegliendo una dei tre profili tariffari

Quindi, chi intende passare a Tim casa accedendo a questa pagina, può scegliere uno dei tre seguenti profili tariffari:

Tim Premium base : è la più economica e costa 24,90 euro al mese . Si ottiene la connessione Internet illimitata fino a 1 GBPS , le chiamate sono a consumo ed è previsto un contributo di attivazione.

: è la più economica e costa . Si ottiene la connessione Internet illimitata , le chiamate sono a consumo ed è previsto un contributo di attivazione. WiFi Power Smart : non sono richiesti vincoli di permanenza. I nuovi utenti potranno sfruttare la connessione a Internet illimitata fino a 1 GBPS , chiamare illimitatamente sui numeri fissi e mobili nazionali, avere un il modem TIM HUB+ in comodato d’uso gratuito e in regalo per un anno l’Assistenza Imprevisti. Il costo? 29,90 euro al mese .

: non sono richiesti vincoli di permanenza. I nuovi utenti potranno sfruttare la connessione a Internet illimitata , chiamare sui numeri fissi e mobili nazionali, avere un il modem in comodato d’uso gratuito e in regalo per un anno l’Assistenza Imprevisti. Il costo? . Tim WiFi Power All Inclusive: disponibile fino al 31 gennaio 2023, è la più completa e ha un costo di 34,90 euro al mese. La navigazione è sempre senza limiti, ma la tecnologia usata è FTTH XGS-PON, che consente connessioni fino a 10 GBPS in download e 2 GBPS in upload. La velocità di navigazione è direttamente connessa alle caratteristiche del dispositivo che si utilizza, il quale dovrebbe essere provvisto di porta nativa a 10 GBPS oppure usare un adattatore. Il modem in comodato d’uso è il TIM 10 GB, le chiamate sono illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali e sono previste l’Assistenza Immediata e Dedicata e l’Assistenza Soddisfatti e Garantiti.

Queste offerte possono essere attivate entrando in questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.