Perché Saily è la eSIM da scegliere per i tuoi viaggi all'estero

Saily è l’eSIM migliore che puoi scegliere per i tuoi viaggi: una sola eSIM ti permette infatti di coprire oltre 200 destinazioni e non dovrai cambiare scheda virtuale ogni volta che atterri in un nuovo paese. Scaricando l’app dal sito ufficiale potrai scoprire subito tutti i piani a tua disposizione e le nazioni in cui potrai sfruttarli.

A differenza degli altri operatori eSIM, Saily include un blocco degli annunci integrato con cui risparmiare fino al 28,6% dei giga a tua disposizione: non sprecherai dati e prolungherai la durata del tuo piano. Inoltre, puoi contare su funzioni di sicurezza come il blocco degli URL dannosi che ti protegge da eventuali minacce online.

Saily è facilissimo da attivare: scarichi l’app, scegli la tua destinazione, il piano dati che più si adatta alle tue esigenze, lo attivi e sarà subito pronto all’uso non appena sarai atterrato. In caso di problemi, il servizio clienti sarà disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per risolvere ogni dubbio. Il sistema ti avviserà quando avrai utilizzato l’80% del piano dati così da non rischiare di rimanere senza connessione.

Con Saily puoi finalmente dire addio alle costose tariffe roaming e avere una sola eSIM da usare, praticamente, in ogni parte del mondo. Scaricala adesso.