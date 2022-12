Perché scegliere una VPN nel 2023: cinque motivi

Perché scegliere una VPN nel 2023? Per gli stessi motivi che hanno spinto tantissimi utenti a farlo in questo anno ormai giunto al termine.

L’uso smodato quotidiano di Internet ha reso la navigazione online poco sicura per via delle numerose minacce lanciate da tanti gruppi composti da cyber criminali.

La privacy online è sempre a rischio, visto che i provider di Internet raccolgono i dati degli utenti e li vendono a terze parti per fini commerciali.

Per non parlare poi dei già citati cyber criminali, che cercano di individuare l’indirizzo IP degli utenti per colpirli.

Siccome un servizio VPN come quello di NordVPN cela l’indirizzo IP degli utenti e colloca la connessione su un server anonimo e posizionato ovunque nel mondo, questi attacchi di fatto diventano impossibili.

C’è anche un altro motivo per usare NordVPN: accedere a contenuti o siti Web regionalmente bloccati per via di restrizioni riguardanti il copyright oppure per la censura applicata dal governo di un Paese.

Inoltre, essendo il periodo natalizio, chi si abbonerà al servizio di NordVPN in questa pagina otterrà uno sconto sul prezzo del 63% + 3 mesi aggiuntivi gratuiti se sottoscrive un piano di 2 anni.

Attivando un solo abbonamento, si potranno proteggere fino a 6 dispositivi, proteggendo in questo modo la privacy online di un intero gruppo familiare.

Cinque motivi per scegliere una VPN nel 2023

Scegliere una VPN nel 2023 è, quindi, fondamentale per chi usa Internet molto spesso per lavoro o perché è molto attivo sui social oppure ama guardare film e serie TV in streaming.

NordVPN, come abbiamo visto, è uno dei servizi migliori per navigare in tutta tranquillità. Ecco i cinque motivi per usarlo:

è in grado di celare la cronologia di navigazione e consente di navigare senza censure o limiti;

e consente di navigare senza censure o limiti; consente di connettersi a un Wi-Fi pubblico in totale sicurezza ;

; rende la navigazione più stabile, sicura e veloce;

collega l’utente a uno dei suoi server posizionandolo in modo virtuale ;

; protegge la privacy online dai provider di servizi Internet e dagli enti governativi.

