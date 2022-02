Perché seguire Barcellona-Napoli con una VPN?

Il grande giorno è arrivato: oggi alle 19.45 Barcellona e Napoli si incontreranno per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La cornice del leggendario Camp Nou e le due squadre in campo attireranno senza dubbio l’attenzione dei calciofili italiani, spagnoli e non solo.

I tifosi partenopei e non, con regolare abbonamento Sky e DAZN potranno seguire l’evento direttamente dal proprio computer. Nonostante la sottoscrizione ai due suddetti servizi però, potrebbe non essere possibile seguire l’evento.

Alcuni ISP infatti, limitano la banda dei propri clienti quando individuano un traffico dati elevato, come avviene con lo streaming delle partite. Un problema da non sottovalutare, ma che ha anche una soluzione piuttosto semplice, ovvero l’adozione di una VPN ad alte prestazioni.

Barcellona-Napoli di Champions: ecco perché il tuo provider potrebbe non fartela vedere

Perché questi limiti di banda? Gli ISP devono gestire la linea, andando talvolta a limitare gli utenti che fanno un utilizzo elevato della stessa. Nonostante non vi siano regole precise a riguardo, l’assenza nei contratti di una banda minima garantita lascia libero spazio di manovra ai provider.

Perché dunque utilizzare una VPN? Semplice, mascherando l’IP gli ISP non possono individuare come l’utente sta utilizzando la banda, dunque non possono intervenire per limitazioni.

In questo modo dunque, è possibile evitare fenomeni fastidiosi come buffering o simili, potendosi godere pienamente un match che si preannuncia scoppiettante.

A quale VPN affidarsi? Cyberghost è una piattaforma tra le più affidabili del settore. Per quanto concerne lo streaming di partite di calcio poi, si tratta di una soluzione ideale.

Ciò sia per le performance elevate, sia perché l’app legata al servizio è compatibile non solo con sistemi Windows, Linux, macOS, Android e iOS, ma anche con Amazon Fire TV Stick, Smart TV e dispositivi simili, molto utilizzati per gustarsi eventi sportivi di alto livello.

A rendere ancora più interessante Cyberghost sono i costi contenuti. Con la sottoscrizione triennale infatti, oltre ad avere 3 mesi gratis è possibile avere uno sconto sul prezzo di listino dell’84%. A conti fatti dunque, è possibile ottenere questa VPN per appena 1,89 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.