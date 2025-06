Perché Sorgenia ti fa risparmiare DAVVERO su luce e gas (e anche sulla fibra)

Sorgenia è la risposta che cercavi per rivoluzionare la tua offerta luce e gas e risparmiare finalmente e soprattutto per davvero sui costi di bolletta. Con questo gestore puoi avere un pacchetto 100% digitale e soprattutto 100% green che, peraltro, ti premia subito con uno sconto di benvenuto in bolletta che può arrivare fino a 150 euro. Vediamo un po’ le opportunità a tua disposizione.

Con Sorgenia puoi scegliere tra due tipologie differenti di offerta, in base alle tue preferenze e al tuo stile di vita.

Con Next Energy 24, blocchi il prezzo dell’energia per 24 mesi, così sei al riparo dalle fluttuazioni del mercato. È l’offerta ideale se vuoi certezza e tranquillità: paghi 0,122 euro/kWh per la luce e 0,499 euro/Smc per il gas, con 60 euro di sconto di benvenuto garantito.

Invece, se preferisci seguire l’andamento del mercato, ecco Next Energy Sunlight, che ti offre un prezzo indicizzato, aggiornato secondo i trend di PUN (per la luce) e PSV (per il gas), con fee minime nel primo anno e 60 euro di sconto assicurato anche qui.

Qualunque sia la tua scelta, potrai contare su un servizio clienti completamente digitale, bollette trasparenti e la possibilità di aggiungere la fibra ottica veloce ed efficiente e portare così lo sconto di benvenuto fino a 150 euro. Passa oggi a Sorgenia e scegli l’energia smart, sostenibile e soprattutto conveniente.