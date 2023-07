Perché SumUP è la scelta giusta per te?

Alla luce dell’entrata in vigore dell’obbligo POS per i professionisti, che impone l’accettazione dei pagamenti elettronici senza alcuna soglia minima, è diventato imperativo per professionisti ed esercenti individuare lo strumento adeguato per snellire le transazioni.

SumUp Air emerge come la soluzione perfetta per soddisfare questo requisito. Indipendentemente dal fatto che si possieda una struttura fisica o una presenza online, questo dispositivo consente l’accettazione indipendente e conveniente dei pagamenti.

La versatilità di SumUp Air è uno dei suoi attributi chiave. Indipendentemente dalla tua posizione, purché tu abbia accesso a una connessione Wi-Fi o a un dispositivo con funzionalità dati mobili integrate, puoi utilizzare questo lettore di carte.

Questo ti libera dai vincoli di contratti costosi e spese nascoste che spesso accompagnano altri POS disponibili sul mercato.

SumUP Air: conveniente e prontamente disponibile

Quindi, cosa distingue SumUp Air dal resto? Bene, iniziamo con il suo prezzo molto interessante. A soli 47,58 euro, questo dispositivo è incredibilmente conveniente, e la cosa ancora migliore è che non ci sono costi fissi aggiuntivi per il servizio.

Puoi dire addio a qualsiasi preoccupazione relativa a commissioni nascoste o essere vincolato da obblighi contrattuali.

SumUp Air opera su una struttura di prezzi semplice e trasparente, addebitando una commissione di transazione di appena l’1,95%.

Inoltre, ti offre la flessibilità di accettare pagamenti attraverso vari metodi, inclusi i popolari portafogli digitali come Google Pay e Apple Pay, nonché le tradizionali opzioni contactless e Chip & PIN.

Ottenere SumUp Air è un processo rapido e semplice. In pochi minuti, puoi facilmente richiedere il dispositivo online, senza la necessità di lunghe pratiche burocratiche.

La consegna di SumUp Air alla tua residenza avverrà entro pochi giorni. Una volta ricevuto, puoi collegarlo senza problemi al tuo conto aziendale esistente per ricevere gli accrediti delle transazioni.

Inoltre, l’app per smartphone in dotazione, disponibile gratuitamente, consente l’immediata accettazione dei pagamenti.

Ciò può essere ottenuto stampando le ricevute o condividendole comodamente con i clienti tramite e-mail o SMS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.