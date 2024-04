Perché ti serve una VPN veloce e affidabile mentre giochi online?

Sempre più giocatori – professionisti o casual – scelgono di utilizzare una VPN mentre giocano per migliorare la connettività, aumentare la sicurezza e proteggersi dagli attacchi DDoS, questi ultimi diventati un problema crescente. L’utilizzo di una VPN per il gaming offre una solida protezione modificando l’indirizzo IP.

Tra le migliori c’è ExpressVPN, che ora puoi ottenere con un ottimo sconto del 49%. Il prezzo, mensile, è di soli 6,37 euro con ben 3 mesi gratuiti aggiuntivi.

ExpressVPN per il gaming: i vantaggi

Perché scegliere ExpressVPN? Ecco 5 motivi per cui è essenziale per i gamer:

Protezione elevata: eludi gli attacchi DDoS mascherando il tuo IP. ExpressVPN offre anche una crittografia AES a 256 bit, protezione dall’esposizione, kill switch e split tunneling Connettività avanzata: larghezza di banda premium senza limiti. Riduci ping e lag con server VPN in 105 paesi Bypassa le limitazioni: evita che il tuo ISP possa rallentare la tua connessione. I dati con una VPN non possono essere osservati, quindi la tua larghezza di banda non sarà limitata Accesso online completo: ottieni gli ultimi DLC e giochi dai Paesi che li lanciano in anteprima. Potrai giocare anche se non sono ancora stati rilasciati in Italia Gioca su tutti i dispositivi: qualsiasi sia la console o la piattaforma che usi per giocare, puoi sempre proteggerti con ExpressVPN

ExpressVPN offre, infatti, app facili da usare per migliorare la tua esperienza di gioco sulle piattaforme principali. In alternativa, puoi provare l’app per router compatibili, che ti consente di proteggere tutti i dispositivi della tua rete, comprese le console di gioco su cui non può essere installata direttamente una VPN.

Accedi a tutte le app ExpressVPN con larghezza di banda illimitata ad alta velocità e supporto clienti 24/7. L’offerta è interessante: 12 mesi di abbonamento + 3 mesi gratis a soli 6,37 euro al mese, con uno sconto del 49%. Se non sei soddisfatto, puoi sempre richiedere un rimborso entro 30 giorni.