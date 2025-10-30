Perché tutti stanno correndo a prenderlo: Google Pixel 9 crolla di prezzo

Il Google Pixel 9 oggi è in offerta a un prezzo decisamente basso su Amazon. Questa offerta è così allettante che tutti stanno correndo ad acquistarlo. Approfittane anche tu finché sei ancora in tempo. Grazie a questo smartphone premium scatti foto stupende, crei qualsiasi cosa e lavori con l’intelligenza di Google. Non perdere altro tempo. Acquistalo adesso a soli 465 euro, invece di 899 euro!

Questo smartphone è stato progettato da Google per offrire il meglio della tecnologia e un ecosistema Android puro, perfetto per chi cerca funzionalità avanzate senza fronzoli né app doppione. Avrai un telefono realizzato da chi ha pensato, progettato e realizzato il sistema operativo. E con l’intelligenza artificiale tutto diventa infinitamente facile, pratico e immediato.

Con Amazon hai la consegna gratuita direttamente a casa tua o al punto di ritiro che selezioni in fase di ordine grazie ad Amazon Prime. Inoltre, puoi decidere di pagare questo acquisto in comode rate a tasso zero con Cofidis al momento del check out. Approfitta ora di questa promozione prima che finisca.

Google Pixel 9: lo smartphone che cercavi ora quasi a metà prezzo

L’offerta di Amazon su Google Pixel 9 sta facendo successo proprio perché oggi lo puoi acquistare quasi a metà prezzo. Mettilo subito in carrello a soli 465 euro su Amazon! Si tratta di un’occasione super golosa da prendere al volo, prima che finisca e termini in sold out. Niente male vero?

Quando scatti una foto, con Aggiungimi nessuno viene escluso. Potrai unirti magicamente al gruppo accoppiando due foto magicamente con l’AI di Google. Inoltre, potrai spostare quello che vuoi dove vuoi tra persone, oggetti e altro all’interno della foto. Le foto sono brillanti, dal tramonto all’alba, sempre nitide e vivide.

Grazie a Gemini trovi ciò che cerchi in un attimo e hai tutte le informazioni di cui hai bisogno senza perdere tempo in lunghe ricerche. Ordina ora Google Pixel 9 a soli 465 euro, invece di 899 euro! Lo trovi solo su Amazon.