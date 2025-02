Perché un antivirus è quello di cui hai bisogno per navigare in tranquillità

Ogni volta che ci colleghiamo a internet, per navigare, consultare i social, guardare un contenuto in streaming o utilizzare qualche piattaforma digitale, corriamo dei rischi. Può sembrare un’esagerazione, eppure è così. Virus, malware, ransomware, campagne di phishing sono solo alcune delle possibili criticità cui si può andare incontro. Per questo motivo è fondamentale dotarsi di strumenti di sicurezza efficaci, proattivi e in grado di garantire a chi li utilizza di non andare incontro a problemi, né per il furto dei dati personali né per il funzionamento dei propri dispositivi. Surfshark con la sua suite di strumenti dedicati offre una protezione eccellente da utilizzare su tutti i propri dispositivi.

Come funziona Surfshark Antivirus

Attivando l’abbonamento a Surfshark One si ha accesso a un pacchetto di cybersecurity completo per navigare online senza lasciare tracce, proteggere tutti i dispositivi dai malware e mettendo al sicuro i propri dati personali. Tra gli aspetti interessanti di Surfshark c’è la presenza dell’applicazione dedicata per ogni sistema operativo e dispositivo così da avere la protezione migliore e più performante.

Tra le funzionalità offerte da Surfshark Antivirus ci sono l’analisi dei file scaricati, la protezione della webcam e del microfono, la gestione automatica di virus e malware e, ancora, il monitoraggio in tempo reale degli account e-mail e delle carte di credito così da ricevere notifiche tempestive in caso di violazioni.

Surfshark Antivirus è incluso negli abbonamenti Surfshark One e One+. Surfshark One è in promozione con l’85% di sconto a 2,69€ al mese con abbonamento per 27 mesi (di cui 3 in omaggio), mentre Surfshark One+ è in offerta con il 79% di sconto a 4,29€ al mese. Approfittando dell’offerta si accede a un pacchetto completo di strumenti per migliorare la propria sicurezza e navigare sempre in totale sicurezza.