Perché utilizzare una VPN quando si viaggia è così importante

Se le Virtual Private Network sono una necessità per chiunque accede alla rete, per chi viaggia spesso tale importanza aumenta esponenzialmente.

Per accedere a servizi come i social network o piattaforme ancora più sensibili (come home banking o simili) esistono alcuni blocchi legati ai territori esteri.

Questi sono giustamente utilizzati per evitare intromissioni da parte di pirati informatici ma, allo stesso tempo, possono essere un limite quando ci si trova fuori dai confini nazionali. Una VPN permette di ottenere un IP italiano, evitando qualunque problema di questo tipo.

Un altro vantaggio legato a questi servizi è collegato alle reti Wi-Fi pubbliche. Che si tratti di ipermercati, aeroporti o quant’altro, si tratta di connessioni lente a causa del sovraccarico e pericolose per le vulnerabilità tipiche di tali reti.

Con una VPN ad alte prestazioni è possibile aggirare eventuali limiti imposti al traffico e, soprattutto, proteggere la propria connessione da potenziali hacker che hanno preso di mira la linea a cui si sta accedendo.

Una VPN quando si viaggia? Scegli il servizio adatto alle tue necessità

Utilizzare una VPN comporta vantaggi anche economici. Basti pensare alle piattaforme che vendono, per esempio, biglietti aerei. Scegliendo un IP favorevole, è possibile pagare per il viaggio cifre minori rispetto a chi accede tramite IP italiano.

Chiunque viaggi dunque, può applicare questo principio in svariati contesti, spaziando dagli hotel a qualunque altro tipo di prenotazione effettuabile online. Dunque, a quale VPN affidarsi per questo tipo di compiti?

ExpressVPN è un servizio che offre un rapporto qualità-prezzo tra i migliori dell’intero settore. A contraddistinguere questa azienda da tante altre vi sono i server ad alte prestazioni sparsi in 94 paesi oltre al supporto clienti in live-chat (disponibile 7 giorni su 7).

La crittografia offre uno standard di sicurezza elevatissimo, mentre la politica no-log è una garanzia a livello di privacy. Infine, va tenuto conto della flessibilità del servizio: si parla di una VPN attiva su piattaforme come Windows, macOS, Linux ma anche su dispositivi mobile (Android e iOS).

A rendere ancora più appetibile ExpressVPN sono le recenti offerte. Con un abbonamento annuale infatti, è possibile ottenere il 35% di sconto, pagando questa VPN solamente 8,32 dollari al mese.

