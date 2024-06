Quali sono i pericoli di avere delle password aziendali deboli?

Il tema password aziendali deboli è una spina nella carne per molti. Purtroppo ancora pochi hanno adottato metodi efficaci in grado di scongiurare qualsiasi pericolo. I pericoli sono dietro l’angolo e a rischiare non ci sono pochi dati, ma tantissime informazioni personali, sensibili e riservate. Una soluzione interessante per risolvere questo problema è l’utilizzo di un buon password manager. Ti consigliamo NordPass Business, oggi in offerta speciale per la tua azienda.

Grazie a questa soluzione ottieni una sicurezza d’eccellenza a livello mondiale a prezzi molto competitivi. Che la tua sia una piccola o grande azienda, hai bisogno di proteggere costantemente le informazioni aziendali. Ecco perché è necessaria questa semplice e piccola app in grado di cambiare la vita alla tua attività lato protezione e sicurezza informatica.

Con NordPass Business hai un sistema intelligente in grado di generare password complesse per evitare di averne di deboli, facili da violare. Diverse ricerche hanno evidenziato come l’utilizzo di determinate password molto diffuse e semplici aumenti i rischi di violazioni e furto di dati. In questo modo tutti i tuoi dipendenti avranno un servizio capace di offrire interfaccia semplice, rapida compilazione automatica e accesso su tutti i dispositivi.

Password aziendali deboli addio: metti al sicuro le informazioni

Quando si tratta di un’attività le password aziendali deboli non sono solo un pericolo per l’azienda, ma anche per tutti i suoi clienti. Infatti, a muoversi sono tantissime informazioni che si trovano archiviate in data center, sistemi gestionali, programmi, dispositivi e molto altro. Scegli un buon password manager per proteggerle tutte. Ti consigliamo NordPass Business, oggi in offerta speciale per la tua azienda.

Subito ottieni un’archiviazione crittografata per password, condivisione sicura degli accessi fra i team, monitoraggio in tempo reale delle violazioni di dati, individuazione di password aziendali deboli, datate e utilizzate più volte, importazione semplice e veloce, impostazioni aziendali, autenticazione a più fattori, SSO per Google Workspace e registro delle attività.