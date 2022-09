Pericolo Worm? Affida la protezione dei dispositivi ad AVG

Il pericolo worm è in agguato nel Web, anche se alla maggior parte delle persone questa parola potrebbe far venire in mente diverse cose.

Proprio come i vermi, i worm informatici utilizzano dei trucchi per infettare i loro host, trasformandosi in qualcosa di spietatamente distruttivo.

Per worm si intende un sottoinsieme del malware conosciuto come “Cavallo di Troia” o “Trojan Horse” che, una volta presente in un sistema, può diffondersi o autoreplicarsi da un computer all’altro senza che una persona intervenga fisicamente.

I worm si diffondono solitamente in rete, tramite Internet o una connessione di rete locale (LAN). Alcuni, erroneamente, pensano che virus informatici e worm siano la medesima cosa poiché si comportano in modo molto simile.

Anche se paragonabili, sono diversi. La differenza sostanziale è che un virus dipende dall’azione umana per attivarsi e un sistema ospite per replicarsi. Invece, un worm non necessita di sistema host o dell’utente.

Pericolo Worm? Ecco come difendersi

Il pericolo worm diventa reale una volta che vengono violate le difese del PC. Un worm è in grado di eliminare spyware o ransomware, cancellare file, consumare larghezza di banda, rubare dati, aprire una backdoor o sovraccaricare la rete.

Tra le diverse procedure consigliate per proteggersi dai worm, la migliore è eseguire un firewall e un software antivirus come AVG.

