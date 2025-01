Perplexity, DeepSeek R1 gratuito per chi sostituisce Gemini

Aravind Srinivas, il fondatore di Perplexity, ha fatto un annuncio bomba su X. Chi imposterà l’assistente Android di Perplexity come predefinito al posto di Gemini, avrà accesso gratuito a DeepSeek R1.

Poco prima, Srinivas aveva comunicato che gli utenti Perplexity Pro avrebbero avuto 500 query giornaliere con DeepSeek R1, mentre quelli free solo 5. Due ore dopo, il cambio di rotta: l’assistente Perplexity avrà capacità di ragionamento gratuite per chi lo imposta come default al posto di Gemini.

With the advent of reasoning models that can think and plan and do more sophisticated things – we will make the native assistant on the phones (Android to begin with) accomplish tasks more reliably. And the Assistant will be free as long as you switch default from Google/Gemini. https://t.co/v3MtxSM2GP

— Aravind Srinivas (@AravSrinivas) January 30, 2025