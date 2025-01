Perplexity integra DeepSeek: come usare l'AI cinese

DeepSeek, il chatbot cinese che con i suoi modelli di linguaggio R1 e V3 sta facendo tremare il dominio di ChatGPT, continua la sua inarrestabile ascesa. Dopo aver attirato l’attenzione (e le preoccupazioni) di big come Microsoft, OpenAI e Meta, ora DeepSeek si è guadagnato un posto d’onore su Perplexity, il motore di ricerca AI.

Perplexity ha annunciato su X che gli utenti potranno utilizzare il modello R1 di DeepSeek per le loro ricerche. La notizia ha scatenato reazioni contrastanti: c’è chi esulta per la novità, ma anche chi teme che i propri dati finiscano nelle mani del governo cinese. Il CEO di Perplexity, Aravind Srinivas, è però intervenuto su LinkedIn per rassicurare tutti: Perplexity usa solo il modello open source di DeepSeek, nessuna informazione verrà trasmessa in Cina.

DeepSeek R1 is now available on Perplexity to support deep web research. There's a new Pro Search reasoning mode selector, along with OpenAI o1, with transparent chain of thought into model's reasoning. We're increasing the number of daily uses for both free and paid as add more… pic.twitter.com/KIJWpPPJVN

— Perplexity (@perplexity_ai) January 27, 2025