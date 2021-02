Il rover Perseverance sta per arrivare su Marte. L’arrivo è previsto alle ore 21.55 (ora italiana), ma le operazioni inizieranno alcuni minuti prima. La sonda è in viaggio da circa 200 giorni, il tempo utile per attraversare i quasi 500 milioni di km che separano il punto di partenza con quello di arrivo (il cratere Jezero): una volta approcciato il pianeta, inizierà la pericolosa discesa nella rarefatta atmosfera marziana, “7 minuti di terrore” cercando di rallentare la caduta con un grande paracadute e quindi azionando uno spettacolare meccanismo di discesa per attutire l’impatto con la superficie.

LIVE da Marte

Tutto ciò sarà accompagnato da una incredibile diretta LIVE da 470 milioni di km di distanza, consentendo a qualsiasi essere umano di mettere piede su Marte assieme a Perseverance. Una serata da non perdere, che potrai seguire nella diretta YouTube disponibile su questa stessa pagina:

Questo il sito ufficiale dell’operazione firmata dalla NASA.