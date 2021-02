Siamo tutti rimasti affascinati dalle prime immagini, dai video e dai i suoni trasmessi nei giorni scorsi direttamente da Marte in seguito all’atterraggio del rover Perseverance, ma in pochi (o quasi nessuno) ha notato un messaggio nascosto nel paracadute che ha frenato la discesa dell’unità sul suolo del pianeta rosso. A decifrarlo ci ha pensato qualcuno su Reddit.

La NASA ha scritto, a modo suo, Dare Mighty Things (la traduzione “Osa Cose Potenti” non rende giustizia) nelle sezioni circolari bianche e rosse. In prossimità della circonferenza esterna si leggono invece le coordinate del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, in California, di cui “Dare Mighty Things” è il motto.

La spiegazione passo passo nel filmato qui sotto.

Il metodo impiegato per la decodifica consiste nell’assegnare alle sezioni rosse il valore “1” e a quelle bianche “0” per poi effettuare la conversione del risultato dal codice binario e infine aggiungere 64 trovando il corrispettivo ASCII delle lettere.

It looks like the internet has cracked the code in something like 6 hours! Oh internet is there anything you can’t do? For those who just want to know: #Mars2020 #CountdownToMars pic.twitter.com/yTJCEnbuLY

— Adam Steltzner (@steltzner) February 23, 2021