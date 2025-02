Il Persidera Mux 3 affronta un'altra notevole modifica sul digitale terrestre

La piattaforma DTT prosegue la sua escalation di modifiche e aggiornamenti in questi primi giorni di febbraio. Nonostante sia appena stata aggiornata la lista canali del digitale terrestre, nelle ultime ore il Mux Persidera 3, un multiplex importante per il mondo radiotelevisivo italiano, è stato protagonista di una importante modifica.

Nello specifico, dobbiamo spostarci sul Logical Channel Number (LCN) 63 dove, al posto del canale CS24.LIVE, ora viene trasmesso il CANALE 63. Si tratta di una sostituzione molto interessante perché questa emittente è tornata a trasmettere sull’omonima numerazione. Ma che fine ha fatto CS24.LIVE?

L’emittente che ha ceduto il posto a CANALE 63, nello specifico CS24.LIVE, acronimo di CENTRO SERENA TV, continua a trasmettere su scala nazionale al Logical Channel Number (LCN) 144.

A livello locale lo troviamo con il canale TELEITALIA 41, disponibile al Logical Channel Number (LCN) 95, nel Mux LOCALE 1 Lazio del digitale terrestre.

Come ricevere CANALE 63 sul digitale terrestre

Per poter ricevere il CANALE 63 all’LCN 63 è necessario effettuare una ricerca automatica dei canali. Questo però, solamente nel caso in cui la risintonizzazione automatica non sia stata efficace. In questo modo è possibile ottenere tutte le modifiche apportate nel Mux Persidera 3 del digitale terrestre, riportate di seguito:

Real Time (LCN 31)

Food Network (LCN 33)

RTL 102.5 (LCN 36)

Warner TV (LCN 37,537)

GIALLO (LCN 38)

DMAX (LCN 52)

CANALE 63 (LCN 63)

(LCN 63) CENTRO SERENA (LCN 144)

(LCN 144) RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233,533)

RADIO LIBERTA’ (LCN 252)

GAMBERO ROSSO (LCN 257)

RADIOFRECCIA (LCN 258,532)

BIKE (LCN 259)

URANIA (LCN 260)

RADIO ZETA (LCN 266,531)

RTL 102.5 (LCN 736)

RADIO ZETA (LCN 737)

RADIOFRECCIA (LCN 738)

RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)

RTL 102.5 BEST (LCN 740)

RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)

RTL 102.5 DISCO (LCN 742)

RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)

RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)

Tutte queste modifiche, apportate a livello nazionale sul digitale terrestre, dimostrano quanto sia attiva questa piattaforma. L’obiettivo è quello di arrivare ad accogliere lo standard DVB-T2 in tutta Italia il prima possibile per ottimizzare tutte le trasmissioni e liberare le vecchie frequenze per implementare lo sviluppo del 5G.