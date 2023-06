Pesci Piccoli: guarda la serie The Jackal in streaming

A oltre dieci anni di distanza dagli esordi su YouTube con Lost in Google e dopo aver raggiunto un pubblico più ampio con Generazione 56k, i The Jackal tornano con la nuova serie Pesci Piccoli, da oggi in streaming gratis su Prime Video per tutti coloro che dispongono di un abbonamento Amazon Prime attivo. Tutti i sei episodi della prima stagione sono già sulla piattaforma.

Guarda in streaming la serie Pesci Piccoli di The Jackal

Dal sottotitolo già piuttosto esplicativo per comprendere quale sia il focus della storia, Un’Agenzia, Molte Idee, Poco Budget, racconta le difficoltà che influencer e creator si trovano ad affrontare tutti i giorni, lontani dalla notorietà e dai riflettori puntati sulle celebrità dei social. Ovviamente, lo stile è quello divertente e irriverente che da sempre caratterizza il collettivo comico partenopeo, con riferimenti nemmeno troppo velati alla workplace comedy. Ecco il trailer pubblicato nelle scorse settimane.

Esistono due tipi di pubblicità: quelle che ti dimentichi subito e quelle che rimangono nella storia. La nostra serie parla del primo tipo.

La regia è di Francesco Ebbasta, la produzione è degli stessi The Jackal in collaborazione Mad Entertainment. Buona visione.

Per vedere in streaming gratis la nuova serie Pesci Piccoli dei The Jackal, con protagonisti Fabio, Fru, Aurora e Ciro, è sufficiente un abbonamento Amazon Prime.

