Una petizione per riportare in vita Windows Phone

C’è una petizione su Change.org che chiede a Microsoft di riportare in vita Windows Phone. Raggiungerà l’obiettivo? No. Merita una segnalazione su queste pagine? Ovvio che sì. Intanto, può già contare su alcune centinaia di firme verificate.

Chi rivuole Windows Phone metta una firma

Per chi non ne è a conoscenza, magari per ragioni anagrafiche, WP è stato il sistema operativo mobile con qui il gruppo di Redmond ha provato a competere con Android e iOS, finendo per rimanere schiacciato dal duopolio di Google e Apple.

Molti, incluso il sottoscritto, ricordano una piattaforma capace di offrire un’esperienza tutt’altro che deludente, specialmente su alcuni modelli come quelli della gamma Nokia Lumia, nati proprio dalla collaborazione tra il marchio finlandese e Microsoft.

Di tanto in tanto, l’idea di resuscitare il progetto è proposta da un concept (come quello di seguito, anche se chiamato Mobile), ma mai ci era accaduto di vederla protagonista di una petizione online.

La richiesta è quella di rilanciare il sistema operativo con le tecnologie moderne: compatibilità con gli hardware più recenti, integrazione con le app del pacchetto 365 e Copilot, interfaccia aggiornata con Fluent Design e supporto agli sviluppatori.

Proprio quest’ultimo aspetto fu uno dei punti deboli di Windows Phone, la carenza di applicazioni. Senza un comparto software adeguato, la piattaforma non è riuscita a reggere il passo dei concorrenti Android e iPhone. Lo store ufficiale non è mai stato popolato come Google Play e App Store, finendo per disincentivare l’acquisto dei telefoni.

Come già scritto, Microsoft non riporterà in vita Windows Phone, ma sperare non costa nulla. A proposito, sono certo che pochi ricordino quando è terminato definitivamente il ciclo vitale dell’OS: il 14 gennaio 2020, con l’addio alla versione Windows 10 Mobile. Dopotutto, non è trascorso così tanto. La prima, Windows Phone 7, è stata presentata nel febbraio 2010 al MWC di Barcellona e lanciata nel novembre dello stesso anno.