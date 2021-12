Philips 241E1SC: il monitor adatto a tutto, a meno di 130 euro

In questo articolo ti riportiamo un’ottima offerta su un monitor decisamente interessante per il suo rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando del Philips 241E1SC, un monitor dal costo estremamente contenuto, ma dalla scheda tecnica davvero incredibile se rapportata al prezzo che oggi è di soli 129 euro su Amazon.

Monitor Philips 241E1SC: caratteristiche tecniche

Il monitor offre un pannello con diagonale di 24 pollici con risoluzione Full HD che sfrutta la tecnologia VA. Proprio quest’ultima rappresenta un aspetto piuttosto raro in questa fascia di prezzo, con neri nettamente più profondi rispetto alle alternative IPS. Il refresh rate raggiunge i 75Hz e non manca la tecnologia FreeSync di AMD che elimina i problemi di tearing e stuttering tipici dei videogiochi. Si tratta inoltre di un display curvo in grado di rendere l’esperienza decisamente più coinvolgente. Tuttavia, la curvatura non è eccessiva così da mantenere un buon livello di versatilità anche per l’intrattenimento e l’utilizzo professionale. Non mancano, infatti, le tecnologie Flicker Free e Low Blue Mode che contribuiscono a ridurre in maniera considerevole l’affaticamento alla vista.

La prima impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione, mentre la seconda riduce drasticamente la luce blu emessa dal pannello, causa dell’arrossamento agli occhi. Dal punto di vista della qualità e funzionalità, un monitor decisamente completo e versatile in grado di adattarsi a qualsiasi circostanza. Per quanto concerne la connettività, invece, il pannello I/O è piuttosto essenziale. È presente un ingresso HDMI, uno VGA ed un’uscita audio da 3,5mm. Ottimo in ogni caso anche il design, che presenta tre cornici ultrasottili ed una finitura spazzolata piuttosto elegante. Presente l’attacco VESA che consente di fissare il monitor direttamente al muro o ad un braccio per la scrivania. Sul piano del rapporto qualità/prezzo è davvero difficile trovare di meglio, un prodotto senza dubbio eccellente.

Grazie ad uno sconto del 27%, il Philips 241E1SC è disponibile su Amazon a soli 129,90 euro per un risparmio di 49 euro sul prezzo di listino, un vero affare.