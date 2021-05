Philips, 70 pollici Ambilight scontati di 400 euro

400 euro di sconto, 70 pollici di emozioni ed un alone colorato che trasforma il salotto in un cinema. Non serve sapere altro per descrivere l'offerta disponibile in queste ore su eBay: la tv LED Philips 70PUS8535 Ultra HD 4K HDR è tra i prodotti di punta in questa settimana di sconti extra sulle smart tv, aprendo un'opportunità unica per tutti coloro i quali stanno pensando di approfittare di questa speciale parentesi di offerte speciali.

Il prezzo, anzitutto: 799 euro (-33% rispetto ai 1199 euro tradizionali), per arrivare ad una smart tv di questo tipo:

Scocca color argento, design essenziale, ma soprattutto la particolare tecnologia Ambilight che ha reso uniche le tv Philips: la parte posteriore, infatti, è in grado di riprodurre un alone luminoso che accompagna le immagini sullo schermo. Ciò permette non soltanto di diminuire il contrasto luminoso all'interno di una stanza scusa, ma crea anche un effetto ottico particolare che accarezza la vista periferica e rende le immagini ancor più ampie, coinvolgenti, morbide. La tv diventa il focus di un ambiente totalmente abbracciato dalla narrazione delle immagini, moltiplicando l'effetto emotivo risultante.

70 pollici, effetto Ambilight e sistema operativo Android: apparentemente “troppo”, per chi sta cercando un semplice televisore, ma ottimo per chi incontra in tempo utile questo sconto del 33% e può far propria la smart tv ad un prezzo unico: 799 euro.