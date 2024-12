PHILIPS Airfryer Serie 2000, la friggitrice che ci vuole in cucina: 59€

Una friggitrice ad aria con un sistema di cottura eccellente per sbizzarrirti in cucina senza dover consumare litri e litri di condimento. Un vero gioiellino e beh, se vuoi andare sul sicuro è questo il modello da acquistare: PHILIPS Airfryer Serie 2000. Unica nel suo genere, con cestello da 4.2L e touchscreen digitale. Puoi acquistarla a soli 59,99€ su Amazon con uno sconto del 33% sul prezzo di listino, perché farne a meno? Aggiungila subito al tuo carrello.

PHILIPS Airfryer Serie 2000, la friggitrice ad aria senza difetti

Piccola ma con tanto spazio al suo interno. Il modello PHILIPS Airfryer Serie 2000 è eccellente e sta bene in qualsiasi cucina per non dover rinunciare a un metodo di cottura ottimo come questo. È un forno ventilato in miniatura? Sotto alcuni punti di vista sì ma consuma di meno, non deve essere preriscaldata e cuoce tutto alla perfezione.

Il suo cestello da 4,2L ti permette di cucinare per tutta la famiglia, con 13 opzioni di cottura e 9 programmi preimpostati è praticamente impossibile non trovare quello che ti si addice. In ogni caso ne puoi creare anche di personalizzati scegliendo temperatura e tempo in base alle esigenze. Hai a disposizione un comodissimo schermo digitale touchscreen… Nulla di più complicato del tuo smartphone!

Con tecnologia RapidAir il calore circola a tutto tondo all’interno del cestello così da avvolgere gli alimenti, creare una crosta esterna croccante e raggiungere il cuore per una cottura perfetta. Non hai esigenza di aggiungere condimento in più se non lo desideri, avrai comunque risultati eccellenti.

A soli 59,99€ su Amazon, la fantastica PHILIPS Airfryer Serie 2000 è quella giusta da mettere in cucina. Non perdere questo sconto eccellente con un ribasso del 33% che fa crollare il prezzo di listino.

Le spedizioni? Sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.