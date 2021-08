Cuffie Philips in-ear a meno di 2 euro: prezzo PAZZESCO, scopri come

Le offerte online a volte creano dei corto circuiti positivi che diventano incredibili opportunità per chi sa coglierli. Se nelle gambe hai chilometri da macinare e nella mente la giusta pulsione per partire, allora nelle orecchie presto avrai anche i giusti auricolari sportivi. Il percorso (per l'acquisto) te lo spiego nelle righe successive ed il risultato sarà eclatante: all'arrivo avrai un nuovo paio di cuffie in-ear per lo sport ad un prezzo che è addirittura inferiore a 2 euro.

Hai letto bene: MENO DI 2 EURO. Partiamo.

Philips in Ear A1105BK/00: abbattiamo il prezzo

Anzitutto ecco quali sono gli auricolari di cui stiamo parlando:

Si tratta del modello Philips A1105BK/00, cuffie in-ear con supporto che ne blocca la posizione attorno al padiglione auricolare. Così facendo le cuffie restano saldamente nella loro posizione durante l'attività sportiva, senza temere corsa, salti o movimenti improvvisi del capo: i due auricolari indipendenti porteranno la qualità Philips nelle tue orecchie senza timore di schizzi o cadute. Ma veniamo al pezzo forte: il prezzo.

Come risparmiare?

Le cuffie sport in-ear Philips a1106BK/00 hanno un prezzo di listino pari a 14,99 euro, ma grazie all'offerta lampo disponibile oggi su Amazon possono essere acquistate a soli 8,19 euro (ben -45% in un solo passo). Ma non finisce qui: la corsa continua. Sfruttando l'offerta che consente di avere uno sconto di 6 euro a fronte di una semplice ricarica del credito Amazon di almeno 60 euro (qui tutti i dettagli), il prezzo scende da 8,19 euro a soli 2,19 euro. Ti avevo però promesso di sfondare anche quest'ultima soglia, e così sarà. Ci pensa Amazon, con un ultimo sconto di 0,41€ al check out:

Promessa mantenuta: gli auricolari ti costeranno complessivamente la bellezza di 1,78 euro. Esatto: solo 1,78 euro. Spedizione immediata e gratuita.

Corri, insomma. In tutti i sensi.