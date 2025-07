Philips Dual Basket Air Fryer: cucina di tutto, in metà tempo e senza olio

Philips Dual Basket Air Fryer è la friggitrice ad aria che in cucina ti svolta il modo di cucinare. Niente più fatica dietro ai fornelli ma pasti sani, gustosi e rapidi senza sporcare e diffondere odore in tutta la casa. Questo sistema è di ultima generazione oltre che dotato di tecnologia RapidAir, proprietaria del marchio. Approfitta del Prime Day 2025 per completare l’acquisto con un bel 35% di sconto portarla a casa a soli 129,99 euro invece di 199,99 euro.

Con doppio cestello e doppia resistenza, la cottura degli alimenti diventa indipendente. Non hai una sola temperatura che cuoce entrambe le preparazioni nei cestelli, bensì due metodi di cottura distinti e comodi da far coincidere a seconda delle tue esigenze. La potenza di Philips Dual Basket Air Fryer sta nella sua semplicità, soprattutto in termini di utilizzo visto che è dotata di un pannello di controllo LED e touch da gestire come un più comodo tablet. Le dimensioni sono compatte e sicuramente minori di un forno tradizionale quindi, anche da questo punto di vista, ottimizza la disposizione in cucina.

Ma veniamo a noi, la capienza totale dei cestelli è di 9L suddivisa in modo eterogeneo ossia uno è più grande dell’altro. Questa caratteristica ti permette di preparare pietanze varie e soprattutto di cucinare per tutta la famiglia senza sprecare tempo ed energia. Sfrutta la potenza dell’aria e il calore istantaneo per cotture uniformi, croccanti e dorate anche senza l’utilizzo di olio aggiunto. Il rivestimento antiaderente impedisce che gli alimenti si attacchino e rende la pulizia una vera e propria passeggiata. Puoi persino riporli in lavastoviglie quando hai terminato.

Prima di tutto mettila nel carrello a soli 129,99 euro. La Philips Dual Basket Air Fryer è il regalo di questo Prime Day 2025, non perdere lo sconto del 35% per acquistarla subito.