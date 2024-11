PHILIPS HomeRun Serie 3000: sporco e prezzo spazzati via al Black Friday

Pulizie in casa? Addio. Non dovrai mai più preoccuparti di pulire i pavimenti perché a fare il tuo lavoro ci penserà il fantastico PHILIPS HomeRun Serie 3000. Questo robot con duplice funzione si prende cura di qualunque superficie non trascurando neanche i tappeti. Lo gestisci tramite app ed ha un’autonomia di 200 minuti. Puoi acquistarlo a soli 199,99€ su Amazon con uno sconto del 60% che ti offre il black friday 2024, questa è una vera occasione.

PHILIPS HomeRun Serie 3000, il robot aspirapolvere e lavapavimenti che hai sempre voluto

Geniale e praticissimo per tenere i pavimenti puliti in casa senza che tu debba alzare un dito. Non solo perché è stancante come mansione, ma anche perché quando torni dal lavoro non sempre è possibile prendere in mano aspirapolvere e straccio per rimediare a quella macchia un po’ ostinata o quella batuffolo di polvere che hai visto girare per la stanza… Come nel vecchio Far West.

PHILIPS HomeRun Serie 3000 è un robot aspirapolvere con duplice funzione perché non si limita soltanto ad eliminare lo sporco più minuto ma con il serbatoio dell’acqua puoi attivare il lavaggio dei pavimenti e ottenere tutto quello che hai sempre desiderato.

Ha un design slim per potersi infilare fin sotto i mobili, a raggiungere le zone più difficili e spostarsi con facilità all’interno del tuo appartamento. Quest’ultimo punto è reso possibile anche dalla navigazione con laser che identifica gli ostacoli e li evita in modo geniale.

Come ti dicevo, la sua potenza di aspirazione è così elevata che anche i tappeti vengono puliti alla grande senza incontrare problemi laddove ci sono grovigli di capelli o di peli di animali. Con 200 minuti di autonomia hai tutto quello che ti occorre.

A soli 199,99€ su Amazon, PHILIPS HomeRun Serie 3000 il robot 2 in 1 che devi acquistare in questo momento. Approfitta dello sconto del 60% legata a Black Friday 2024 per concludere un affare.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.