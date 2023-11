Philips On Ear: cuffioni Bluetooth di PRIMA qualità, -57% Black Friday

Affare di questa domenica senza se e senza ma. Questi cuffioni Bluetooth di Philips sono comodi, belli ma soprattutto di ottima qualità per avere tutto quello che speravi in un solo prodotto. Li indossi e con la loro batteria ti regalano fino a 35 ore di riproduzione, eccezionali vero?

Per non perderteli, collegati ora su Amazon dove con il Black Friday hai uno sconto del 57% sul prezzo di listino. Praticamente li porti a casa con soli 29,99€ per un’occasione senza precedenti.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Philips On ear, cuffie Bluetooth da bacio stellato

Comode e leggere, queste cuffie Bluetooth firmate Philips sono ottime in tutto e per tutto. Se da tempo stavi pensando di abbandonare i cavi e avere più libertà di movimento, lasciati convincere non da me ma dalle loro caratteristiche.

Dotate di Bluetooth le colleghi a qualunque dispositivo senza problemi. Non solo hai a portata di mano una connessione facile e veloce ma anche una qualità elevata con bassa latenza per goderti musica ma anche streaming senza ritardi.

Sono On Ear e ti offrono già un distacco dal rumore esterno di per sé ma punto forte sono i cuscinetti. Oltre ad essere rimovibili per poterli cambiare quando vuoi e personalizzali, quelli dati in dotazione sono lavabili e rinfrescanti per poter usare le cuffie anche quando sei in movimento. Dopotutto sono impermeabili e create ad hoc.

35 ore di riproduzione come ti dicevo e microfono integrato. Non ti privi proprio di nulla e ti dirò… Se vai stretto con le ore di utilizzo, porta dietro un cavo e usale senza consumare la batteria.

Collegati al volo su Amazon dove acquisti le tue Philips On Ear a soli 29,99€ con sconto del 57% grazie al Black Friday.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.