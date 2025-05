Phishing e truffe via mail: proteggersi è possibile ma serve un buon antivirus

I tentativi di phishing e le truffe via e-mail rappresentano una delle principali minacce informatiche con cui gli utenti devono fare i conti. Per proteggersi da questo tipo di attacchi è utilissimo avere a disposizione un sistema di antivirus in grado di rilevare e bloccare le minacce.

La soluzione giusta arriva da Bitdefender che propone Antivirus Plus. La suite di protezione include la protezione contro virus, malware e ransomware e aggiunge lo strumento per rilevare e bloccare le truffe e i tentativi di phishing.

Il servizio prevede un costo di 24,99 euro per un anno (IVA inclusa). Per accedere subito all’offerta è possibile visitare il sito ufficiale di Bitdefender tramite il link qui di sotto.

Perché Bitdefender fa la differenza

Per proteggersi dalle minacce informatiche è necessario poter contare su uno strumento efficace in grado di rilevare il software malevolo andando anche a identificare e bloccare i tentativi di phishing e le truffe.

Per questo motivo, Bitdefender Antivirus Plus rappresenta oggi la soluzione giusta, garantendo una protezione su 3 dispositivi a scelta dell’utente (tra Windows, macOS, Android e iOS).

Con un costo di appena 24,99 euro per un anno (senza vincoli di rinnovo) è possibile accedere a una suite di protezione efficace e adatta a tutte le esigenze, con la possibilità di proteggere al meglio i propri dispositivi.

Da segnalare, inoltre, che gli utenti hanno a disposizione anche una VPN con 200 MB di traffico al giorno per dispositivo, in modo da poter sfruttare, quando necessario, una connessione protetta dalla crittografia.

Per i più esigenti, inoltre, sono disponibili anche i piani Total Security e Premium Security (quest’ultimo con VPN illimitata) che arricchiscono la protezione a partire da 47,49 euro per un anno.

Per tutti i dettagli in merito basta seguire il link qui di sotto.