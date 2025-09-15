Phishing, truffe e malware in fuorigioco: ecco lo strumento più sorprendente del mercato

Durante le ultime vacanze estive quasi ce ne eravamo dimenticati, ma le minacce informatiche continuano ad essere un serio problema per tante persone. Dai tentativi di phishing alle truffe vere e proprie, fino ad arrivare alle infezioni da malware: restare connessi a Internet 24 ore su 24 non fa altro che aumentare i rischi in tal senso, da qui la necessità di intervenire.

Come? Procurandosi una difesa a tutto tondo, in grado di offrire con un unico strumento privacy, protezione e sicurezza extra, “la tripletta perfetta” come l’ha ribattezzata un ex calciatore famoso. Il giocatore in questione è Claudio Marchisio, mentre il tool a cui stiamo facendo riferimento è NordVPN, punto di riferimento nel settore VPN.

L’acronimo VPN sta per virtual private network, che tradotto letteralmente significa rete privata virtuale. Il suo funzionamento è molto semplice: una volta attivo, il servizio maschera l’indirizzo IP dell’utente, andando così a nascondere l’attività svolta sul web, dai siti visitati ai dati personali ed eventuali documenti di lavoro sensibili.

Perché proprio NordVPN? Il principale motivo per cui attivare NordVPN è la funzionalità proprietaria Threat Protection Pro, che porta il servizio di rete privata virtuale ad un altro livello. Nello specifico, Threat Protection Pro consente di bloccare i malware, l’accesso a siti web malevoli, gli annunci pubblicitari presenti nei siti web e il tracciamento dei dati.

Insomma, NordVPN è qualcosa di più di una semplice VPN, ed è per questo motivo che figura tra le VPN più richieste e utilizzate in tutto il mondo. Tre i piani disponibili: Base, Plus e Ultimate, con la funzionalità Threat Protection Pro disponibili nei piani Plus e Ultimate.

Grazie alla promozione in corso in questi giorni, tutti e tre i piani di NordVPN godono di uno sconto del 73%, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese per 24 mesi, più 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.