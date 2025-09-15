 Phishing, truffe e malware in fuorigioco: ecco lo strumento più sorprendente del mercato
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Phishing, truffe e malware in fuorigioco: ecco lo strumento più sorprendente del mercato

Phishing, truffe e malware in fuorigioco: ecco lo strumento più sorprendente del mercato
Sicurezza VPN
Freepik

Durante le ultime vacanze estive quasi ce ne eravamo dimenticati, ma le minacce informatiche continuano ad essere un serio problema per tante persone. Dai tentativi di phishing alle truffe vere e proprie, fino ad arrivare alle infezioni da malware: restare connessi a Internet 24 ore su 24 non fa altro che aumentare i rischi in tal senso, da qui la necessità di intervenire.

Come? Procurandosi una difesa a tutto tondo, in grado di offrire con un unico strumento privacy, protezione e sicurezza extra, “la tripletta perfetta” come l’ha ribattezzata un ex calciatore famoso. Il giocatore in questione è Claudio Marchisio, mentre il tool a cui stiamo facendo riferimento è NordVPN, punto di riferimento nel settore VPN.

L’acronimo VPN sta per virtual private network, che tradotto letteralmente significa rete privata virtuale. Il suo funzionamento è molto semplice: una volta attivo, il servizio maschera l’indirizzo IP dell’utente, andando così a nascondere l’attività svolta sul web, dai siti visitati ai dati personali ed eventuali documenti di lavoro sensibili.

Perché proprio NordVPN? Il principale motivo per cui attivare NordVPN è la funzionalità proprietaria Threat Protection Pro, che porta il servizio di rete privata virtuale ad un altro livello. Nello specifico, Threat Protection Pro consente di bloccare i malware, l’accesso a siti web malevoli, gli annunci pubblicitari presenti nei siti web e il tracciamento dei dati.

Insomma, NordVPN è qualcosa di più di una semplice VPN, ed è per questo motivo che figura tra le VPN più richieste e utilizzate in tutto il mondo. Tre i piani disponibili: Base, Plus e Ultimate, con la funzionalità Threat Protection Pro disponibili nei piani Plus e Ultimate.

Grazie alla promozione in corso in questi giorni, tutti e tre i piani di NordVPN godono di uno sconto del 73%, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese per 24 mesi, più 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Vai all’offerta di NordVPN

nordvpn promozione sconto 73 per cento

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Mettiti al sicuro dalle più recenti minacce con TotalAV VPN: solo 1,59€

Mettiti al sicuro dalle più recenti minacce con TotalAV VPN: solo 1,59€
Smart working sicuro: ecco lo strumento più efficace per lavorare ovunque senza pensieri

Smart working sicuro: ecco lo strumento più efficace per lavorare ovunque senza pensieri
La migliore VPN ora costa meno: attiva NordVPN a meno di 3 euro al mese

La migliore VPN ora costa meno: attiva NordVPN a meno di 3 euro al mese
Come guardare X Factor 2025 dall'estero

Come guardare X Factor 2025 dall'estero
Mettiti al sicuro dalle più recenti minacce con TotalAV VPN: solo 1,59€

Mettiti al sicuro dalle più recenti minacce con TotalAV VPN: solo 1,59€
Smart working sicuro: ecco lo strumento più efficace per lavorare ovunque senza pensieri

Smart working sicuro: ecco lo strumento più efficace per lavorare ovunque senza pensieri
La migliore VPN ora costa meno: attiva NordVPN a meno di 3 euro al mese

La migliore VPN ora costa meno: attiva NordVPN a meno di 3 euro al mese
Come guardare X Factor 2025 dall'estero

Come guardare X Factor 2025 dall'estero
Federico Pisanu
Pubblicato il
15 set 2025
Link copiato negli appunti