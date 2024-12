Phone Link non mostra notifiche sensibili di Android 15 sui PC

Brutte notizie per gli utenti di Phone Link di Microsoft. Come riportato dal leaker Mishaal Rahman, L’app non mostrerà le notifiche “sensibili” degli smartphone con la nuova versione Android 15 sui PC collegati. Tutta colpa di una nuova funzione introdotta da Google per rafforzare la privacy.

Android 15 nasconde automaticamente le notifiche con codici 2FA e simili

Android 15, infatti, categorizza automaticamente come “sensibili” le notifiche che contengono codici di autenticazione a due fattori (2FA) o altre informazioni riservate. Di conseguenza, impedisce alle app di terze parti, come Phone Link, di accedere a questi dati. L’obiettivo è proteggere la privacy degli utenti nel caso in cui abbiano inavvertitamente concesso il permesso di leggere le notifiche a un’app malevola.

L’intenzione è buona, ma è sicuramente poco pratico per chi usa Phone Link per visualizzare i codici 2FA direttamente sul PC. Molti utenti, infatti, apprezzano la comodità di ricevere queste notifiche importanti sul computer senza dover prendere in mano lo smartphone.

Eccezioni per i telefoni Samsung con One UI 6.1.1

Secondo Rahman, Windows dovrebbe comunque mostrare le notifiche sensibili per i dispositivi Android su cui Phone Link è preinstallato e ha richiesto l’Accoppiamento del dispositivo complementare. Questo include i telefoni Samsung con One UI 6.1.1, ma non altri Android come i Google Pixel o i Nothing Phone.

Come aggirare la restrizione?

Rahman aveva scritto a ottobre che gli utenti potevano aggirare questa restrizione disattivando le “Notifiche avanzate” nelle impostazioni di Android 15. Tuttavia, così facendo si rinuncia anche a funzioni come i suggerimenti di risposta e si rende più facile per le app dannose raccogliere dettagli da tutte le notifiche.

Insomma, sembra che per ora gli utenti di Phone Link dovranno scegliere tra privacy e comodità. Almeno finché Microsoft e Google non troveranno un compromesso per far convivere al meglio le loro app e sistemi operativi.