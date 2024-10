Phone Link: non è più possibile rimuovere lo smartphone

L’applicazione Phone Link si è rapidamente affermata come una delle aggiunte più interessanti a Windows 11. Inizialmente limitata, ha beneficiato di una serie di aggiornamenti nel corso dei mesi e ora può essere utilizzata sul PC per accedere a tutte le foto memorizzate localmente sullo smartphone, controllare e rispondere ai messaggi, rispondere ed effettuare chiamate e persino aprire applicazioni.

Microsoft è ben felice di parlare di tutte le nuove funzioni introdotte per Phone Link, come l’integrazione della funzione sul menu Start di Windows 11, ma sembra essere meno disponibile quando una funzione viene ritirata… Senza alcun preavviso da parte dell’azienda, infatti, per molti utenti è diventato impossibile eliminare il proprio smartphone o tablet dall’applicazione.

Phone Link non consente più di eliminare un dispositivo mobile

Il problema è stato segnalato a Microsoft sulla piattaforma Feedback Hub. Sono state ricevute centinaia di risposte, il che indica che non si tratta di un problema isolato. Anche XDA Developers ha controllato e ha scoperto che questa comoda opzione è scomparsa. Attualmente, sembra che solo gli utenti del canale beta di Windows Insider, quindi non su una versione stabile di Windows, siano ancora in grado di rimuovere uno smartphone da Phone Link sul proprio PC. Per il momento, l’unica risposta ufficiale è quella di Microsoft.

Finora l’unica risposta ufficiale di Microsoft riguardo alla scomparsa dell’opzione per collegare smartphone Android a Windows 11 tramite Phone Link è stata inadeguata. Un dipendente Microsoft, rispondendo sul forum Feedback Hub, ha condiviso la procedura per rimuovere un dispositivo da Phone Link. Tuttavia questa procedura è inapplicabile per quegli utenti che non vedono più l’opzione per aggiungere il proprio dispositivo Android.

Al momento non è chiaro se si tratti di un bug momentaneo, di un test in corso o di una rimozione definitiva voluta da Microsoft. Mancano comunicazioni ufficiali a riguardo. Si resta in attesa di comunicazioni più precise al riguardo da parte dell’azienda.

Come scollegare lo smartphone dal PC

Normalmente, è possibile scollegare un telefono cellulare dall’applicazione Phone Link andando in Impostazioni, quindi nella scheda Dispositivi e facendo clic sui tre puntini accanto al dispositivo. Questi tre puntini non sono più presenti e non sono stati sostituiti da un altro menu. Quindi l’unico modo per scollegare lo smartphone dal PC è quello di scollegare il proprio account nell’applicazione, ma questo significa anche perdere l’accesso agli altri dispositivi.