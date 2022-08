Photo Frame per tutti gli Amazon Echo Show

Una delle funzionalità esclusive del nuovo Echo Show 15, disponibile in Italia dal mese di febbraio, era Photo Frame. Amazon ha ora comunicato che tutti gli Echo Show possono essere trasformati in cornici digitali. È sufficiente utilizzare lo specifico comando vocale di Alexa e le impostazioni nell’app. Le immagini possono essere prelevate da Amazon Photos o Facebook.

Cornice digitale con Echo Show

La funzionalità Photo Frame viene sicuramente sfruttata al meglio su Echo Show 15 perché questo smart display può essere fissato al muro, come un quadro. La dimensione dello schermo (15,6 pollici) permette di visualizzare le immagini in maniera ottimale. Chi vuole una cornice digitale sul tavolo o sul mobile del soggiorno può ora utilizzare la stessa funzionalità sugli altri modelli: Echo Show 10, Echo Show 8 e Echo Show 5 (sconto del 47%).

È sufficiente pronunciare il comando “Alexa, avvia cornice digitale” e sullo schermo verrà mostrato uno slideshow di foto per tre ore consecutive. L’uso della funzionalità nasconde tutte le informazioni solitamente mostrate sullo schermo (ora, calendario, condizioni del tempo e altre). Sarà visibile solo un piccolo testo (in basso a sinistra) con la data di scatto della foto e il nome dell’album.

L’utente può scegliere l’album nella sezione Foto delle impostazioni dell’app Alexa. Per usare Amazon Photos è necessario scaricare l’app corrispondente. Per usare le foto presenti su Facebook occorre invece collegare l’account del social network. La soluzione più rapida prevede l’upload delle foto dallo smartphone o dal tablet. Alla scadenza delle tre ore, la funzionalità deve essere attivata nuovamente. Al momento non è possibile impostare una durata diversa o infinita.

