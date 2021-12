Photo Video Editing alla portata di tutti con PaintShop

Avere un'ottima capacità di photo video editing nel 2022 è estremamente importante e può portare a tantissimi sbocchi lavorativi diversi. Per questo motivo, dotarsi di strumenti avanzati e in grado di migliorare le proprie capacità potrebbe essere il miglior regalo di Natale possibile. Perciò, abbiamo deciso di rendervi partecipi della promozione di PaintShop, la quale offre un bundle davvero interessante ad un prezzo scontato del 35%. Vediamo quindi di cosa si tratta e perché dovreste effettivamente considerarlo per un eventuale acquisto.

Cosa offre il bandle di Photo Video Editing di PaintShop

Molto spesso si utilizzano strumenti diversi per modificare le foto e i video, ma con PaintShop potreste scoprire il mix perfetto per il photo video editing. Grazie alla promozione disponibile per il periodo natalizio infatti, non solo sarà possibile approfittare dello sconto del 35% sul Bundle Ultimate, ma ottenere anche altri 7 contenuti extra da sfruttare per migliorare ulteriormente il suddetto software.

Tali contenuti extra includono: un coupon da 25 euro da spendere per un qualsiasi acquisto futuro sul sito di PaintShop, il plugin ParticleShop utile per aumentare le capacità degli strumenti di Adobe e Photoshop, un pacchetto di ottimizzazione per i progetti video esclusivo e 4 ulteriori tool dal valore complessivo di 430 euro.

Dettagli aggiuntivi sul software

Il software di photo video editing di PaintShop è compatibile soltanto con i computer dotati di sistema operativo Windows e, in particolare, con le versioni 10 e 11. Tutti i tool saranno tradotti in italiano e non mancherà anche un tutorial di benvenuto per illustrare tutti i vari strumenti disponibili.

Chi è alle prime armi con questo tipo di strumenti, si troverà sicuramente spiazzato dall'enorme quantità di possibilità offerte, ma con la pratica e l'utilizzo, tutto diventerà più chiaro, semplice e immediato. Inoltre, prima di acquistare la versione completa, sarà anche possibile scaricare la versione di prova gratuita, anche se questa potrebbe non essere sufficiente per imparare a sfruttare l'intera suite che comprende sia strumenti utili per la modifica delle immagini che dei video.

Per chiarezza, ricordiamo che il bundle includerà due software sviluppati della stessa azienda, ovvero Corel PaintShop Pro 2022 Ultimate per l'editing delle immagini e Corel VideoStudio Ultimate 2021 per i video.