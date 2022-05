PhotoFusion X: lenti fotocromatiche Zeiss anti-luce blu

“E se non ci dovessimo più preoccupare di cambiare occhiali ogni volta che entriamo e usciamo?“. La domanda posta da Zeiss ha una nuova risposta, basata su un nuovo tipo di lenti fotocromatiche progettate per dare una risposta ancora più vasta e completa ad ogni tipo di utenza. Le cosiddette PhotoFusion X, in particolare, uniscono la necessità di adattare l’occhiale all’alternarsi della luce esterna o della penombra interna alla necessità di filtrare la luce blu proveniente da schermi di ogni tipo.

Lenti Zeiss contro la luce blu

Secondo quanto rilevato da Zeiss, otto utenti su dieci prestano ormai molta attenzione al problema della luce blu poiché lo considerano centrale nell’esperienza quotidiana di lavoro. Le nuove PhotoFusion X sono pensate per unire questo problema a quello tradizionale delle condizioni di luminosità, calibrando la lente per una combinazione sempre ottimale:

Gli occhiali che montano le lenti ZEISS PhotoFusion X garantiscono, anche da chiare, una protezione del 30% in più contro la luce blu rispetto a una tradizionale lente fotocromatica e questo grazie ad un’altra innovazione sviluppata da ZEISS: il materiale BlueGuard. Ma non solo: forniscono di serie una protezione completa (fino a 400 nm, come un occhiale da sole) anche dai dannosi raggi UV, in qualsiasi momento della giornata e con qualsiasi condizione di luce e anche a qualunque livello di scurimento della lente.

Le lenti sono disponibili in cinque colori differenti per unire l’utilità allo stile sempre e comunque: grigio, extra-grigio, marrone, Pioneer e Blu, con ulteriori sfumature ed effetti per personalizzare ulteriormente l’effetto finale.

Altri modelli

La soluzione Zeiss è una soluzione di altissima qualità in grado di offrire una risposta a quanti indossano abitualmente gli occhiali e necessitano di soluzioni sempre più specifiche in ogni tipo di contesto. Nel caso delle Zeiss PhotoFusionX si è trovata una risposta ideale per quanti operano frequentemente con smartphone o laptop e dalla propria lente cercano una protezione anche da questo tipo di stimolo luminoso.

Chi non indissa occhiali da vista e cerca soltanto un filtro rispetto alla luce blu del display, in molti casi si affida a modelli più semplici e pensati specificatamente per questo tipo di problema: con pochi euro la soluzione è in questi casi a portata di mano.