Photoshop Elements 2024 è disponibile: ecco le novità

Adobe annuncia la disponibilità di Photoshop Elements 2024 e Premiere Elements 2024. Queste ultime versioni includono nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, nonché una nuova esperienza di editing per “rendere più facile passare da modifiche rapide a trasformazioni complete“, scrive Adobe sul suo blog.

Novità di Photoshop Elements 2024

Adattare rapidamente colore e tono

Le preimpostazioni integrate o l’utilizzo di una foto a scelta consentono di cambiare rapidamente il colore di un’immagine, e quindi la sua atmosfera, con un semplice clic.

Selezioni automatiche per sostituire uno sfondo

Utilizzando l’intelligenza artificiale, Photoshop Elements consente di selezionare automaticamente lo sfondo di una foto per modificarlo o sostituirlo con un clic.

Creare e condividere rapidamente reel dinamici

Con i nuovi Photo Reels è possibile creare sequenze animate in un formato adatto soprattutto a Instagram, esportarle in GIF o MP4 e condividerle velocemente sui propri social network.

Rimuovere le anomalie JPEG con l’intelligenza artificiale

Grazie all’intelligenza artificiale, una nuova azione rapida è in grado di migliorare le immagini JPEG per ottenere un aspetto più omogeneo e naturale, eliminando alcune anomalie visive o distorsioni causate dalla compressione dei file.

Dare uno stile artistico a una foto

Adobe AI consente di applicare lo stile di un artista o di un movimento artistico a una foto. Lo strumento dispone di diversi modelli, ispirati a opere famose, come ad esempio l’opera di Paul Gauguin a Tahiti.

Altri punti salienti sono l’aggiunta di una modalità scura all’interfaccia di Photoshop Elements 2024, l’accesso a migliaia di foto da Stock e 62 guide passo-passo chiamate Guided Edits.

Ecco le principali novità di Photoshop Elements 2024 nel video:

Novità di Premiere Elements 2024

Abbinare colori e toni per creare una nuova atmosfera

È possibile utilizzare una foto o un video, o le preimpostazioni fornite da Adobe, per adattare la colorimetria della sequenza video. È quindi possibile regolare con precisione la tonalità, la saturazione e la luminosità per creare una nuova atmosfera per il video.

Rendere più dinamiche le sequenze video con gli Highlight Reel

L’automazione potenziata dall’intelligenza artificiale di Adobe trasforma rapidamente le clip in video più coinvolgenti, con evidenziazione del movimento, primi piani e clip di alta qualità.

Nuova grafica, audio e guide

Premiere Elements 2024 include nuove opzioni, come la modalità scura all’interno dell’interfaccia. Ci sono anche nuove opzioni di editing, come gli elementi grafici da includere nei video e nuove funzioni per migliorare l’audio delle sequenze (riverbero, riduzione del rumore, ecc.). Infine, come per Photoshop, sono state aggiunte 26 guide.

Ecco il video per scoprire le principali novità di Premiere Elements 2024: