Phyton, guida completa in 12,5 ore di video on-demand

Phyton è, in termini assoluti, uno dei temi più cercati e seguiti sulla piattaforma di corsi online Udemy. L'interesse per la programmazione in Python è cresciuta enormemente negli ultimi tempi e lo sviluppo delle necessarie competenze è ormai visto come un modo per aprire nuove porte e nuove opportunità di lavoro. A volte le opportunità non sono una questione di costi, ma di impegno: ecco dunque che con pochi euro ed il necessario impegno è possibile aprire tutte le porte del mondo Python, immergendosi in questo linguaggio per esplorarne le potenzialità.

Guida completa a Python

Ecco cosa promette il corso “Python 3.9 guida completa” (quasi 5000 valutazioni all'attivo e media voto altissima):

Comprendere in modo approfondito il paradigma object-oriented (la prima sezione del corso riguarda proprio l'esposizione del paradigma object-oriented);

Comprendere l'architettura e la sintassi del linguaggio di programmazione Python 3.9;

Sviluppare applicazioni Python in modalità procedurale (funzioni, moduli, package);

Sviluppare applicazioni Python in modalità object-oriented (classi, ereditarietà, override);

Comprendere ed utilizzare gli “atomi” di Python: gli oggetti, i nomi, i tipi e gli attributi;

Conoscere ed utilizzare i basic data types: interi, floating-point, boolean e string;

Conoscere ed utilizzare le strutture dati: liste, tuple, dizionari e set;

Conoscere ed utilizzare gli operatori e le espressioni;

Conoscere ed utilizzare il control flow: if, while, for…in;

Comprendere ed utilizzare le list comprehension, le dict comprehension e le set comprehension;

Comprendere, utilizzare e definire le funzioni, e le espressioni lambda;

Comprendere i namespace e lo scope;

Comprendere ed utilizzare i function decorator ed i class decorator;

Comprendere e definire gli attributi di classe e di istanza, i class methods e gli static methods;

Progettare ed Implementare una Applicazione Distribuita con un Message Broker: RabbitMQ;

Comprendere anche gli argomenti avanzati del linguaggio;

Comprendere le Type Annotations, e le Data Classes di Python 3.7;

Comprendere le Assignment Expressions e i Positional-Only Arguments di Python 3.8;

Comprendere gli Union Operator ed i metodi removeprefix()/removesuffix() di Python 3.9.

12,5 ore di video on-demand a disposizione, con spiegazioni dettagliate sui singoli aspetti della programmazione Python per intraprendere un percorso di approfondimento guidato e ragionato. Il corso è aggiornato alla versione 3.9, dunque mette a disposizioni informazioni preziose su tutte le ultime evoluzioni del linguaggio.

Servono pochi euro e tanta motivazione. Dopodiché le porte si apriranno sotto i colpi della competenza e dell'abnegazione.